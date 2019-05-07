Cindoruk: YSK üyeleri istifa etmeli

YSK’nin bir yargı mercii olmadığını, bir yüksek mahkeme de olmadığını belirten Cindoruk, “YSK ancak seçim sonrası ortaya çıkan bir hata, hile varsa onlarla ilgili karar verebilirdi. YSK’nin ikinci büyük hatası ise, aynı zarfta kullanılan İlçe Belediye Başkanlığı oylarının geçerli ve meşru kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için atılan oylarla ilgili iptal kararı vermesidir. İlçe Belediye başkanlıkları için itiraz edilmediğini öne sürerek böyle bir kararı savunmak mümkün değildir. Çünkü eğer, usulsüzlük varsa bu, aynı zarfta kullanılan bütün oylar için sirayet eder. YSK bu konuda itiraz olmasa bile resen karar verebilir.YSK açısından farkındalık olması, resen karar vermek için yeterlidir” ifadelerini kullandı.