Mahmut Tanal tedavi altına alındı

31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'daki oy çuvallarının üzerinde uyuyan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kumpas davaları sırasında kırılan ayağında meydana gelen ödem ve şişlik nedeniyle tedavi altına alındı.

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre evinde dinlenen Tanal ‘'Kısa sürede tedavim sonuçlanacak, 23 Haziran'da milli iradenin tecellisi için yine çalışacağım. Demokrasi nöbeti kaldığı yerden devam ediyor'' dedi.

Tanal Silivri'deki Ergenekon, Balyoz davalarını izlerken içeri girmesine izin verilmeyince barikatların üzerinden atlamak zorunda kalmış ve ayağı kırılmıştı.