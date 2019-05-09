CHP’nin reklamcısı uyardı: Her şey çok zor olacak

Sosyal medya hesabından “Her Şey Çok Zor Olacak” yazılı görselle birlikte süreci değerlendiren reklamcı ve yazar Ateş İlyas Başsoy, “abartılı bir şenlik havası” diye yorumladığı, Emrem İmamoğlu ve CHP’ye yönelik esprili destek mesajlarını eleştirdi.

Bu durumu bir an önce sonlandırmak gerektiğini vurgulayan Başsoy, “makara yarıştırma zamanı değil” ifadelerini kullandı. Başsoy, ortada çok büyük bir haksızlık olduğunu ve bunun toplumun diğer yüzde 50’sine de anlatılması gerektiğini ileri sürdü. CHP’nin 2019 yerel seçim kampanyasının mimarı Ateş İlyas Başsoy’un çarpıcı tespitler içeren yazısı şöyle:

KENDİLERİNE OLSA…

“YSK aynı kararı onlar için verseydi; mesela ‘CB seçiminde hile var, tekrarlanacak’ deseydi, 40 yıllık mağduriyet çıkarırlardı… Kendileri için olunca camı çerçeveyi indirirler, ağıtlar yakarlar, yüz yıl sonra bile çocuklara “6 Mayıs’ı unutma” derlerdi…

Peki biz de “moral”i biraz abartmıyor muyuz? Seçimin tekrarı adeta bayram havasına dönmedi mi? Adana’dan sonra bütün belediyelerin aynı “espri”yi yapması hoş belki… Evet dik de durmak gerek. Ama ortada korkunç bir haksızlık olduğunu unutmamak da gerek. Bu iş neşeli beyaz türkler “event”i gibi görünürse yandık. Bu “gezi coşkusu” bir yere kadar güzel, bir yerden sonra zorlayıcı.

KALP KAZANMA ZAMANI..

YSK sadece Bağdat Caddesi’ne değil, Alemdağ Caddesi’ne de haksızlık yapmadı mı?

Ekrem İmamoğlu’na AKP seçmeni 1 milyon esnaf oy verdi. YSK’daki 7 kişi bu 1 milyon esnafa da hakaret etmedi mi?

Bu abartılı şenlik havasını daha da abartmadan bitirmek gerek. Şimdi çalışma ve kalp kazanma zamanı. Kendi yankı odamıza çekilip makara yarıştırma zamanı değil.

Bu haksızlığı herkese çok iyi anlatmalıyız. Yüzde 50 diğer yüzde 50 ile buluşmalı, kaynaşmalı, dertleşmeli. Bu kent hepimizin.

YÜZDE 70 MÜMKÜN

Normal şartlarda İmamoğlu’nun yüzde 70 alması mümkün. AKP bu gücü kırmak için kim bilir neleri göze aldı, biz de yangına körükle gitmeyelim; bilmeden o değirmene su taşımayalım. (Yaptığımız muhalefet, muhalif olduğumuz şeyi güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu?) Bu soruyu sormayı hiç unutmayalım.

Her şey 23 Haziran’dan sonra güzel olacak ama emin olun o güne kadar her şey çok zor olacak.”