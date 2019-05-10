Ahmet Davutoğlu’ndan Payitaht Abdülhamit dizisindeki göndermeye yanıt



Yeni parti kuracağı öne sürülen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinin fragmanında yer alan ve kendisine gönderme olarak yorumlanan “Gül ağacına su veririz. Lakin su hem güle yarar hem de dikene... Yanımızda yöremizde su verdiklerimiz diken olmaya meyletmişlerse sonunda mutlaka budarız!” ifadelerine tepki gösterdi.

'GEÇMİŞTE BİR TAKIM HAİN ÇEVRELERİN YAPTIĞI ŞEKİLDE...'

Tarafsiz Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; KONSİAD 6. Olağan Genel Kurulu’nun iftarına katılarak Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği üyelerine bir konuşma eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, çok konuşulan Payitaht Abdülhamit dizisinin fragmanıyla kendisine verilmek istenen mesajı ciddiye almadığını belirterek şöyle konuştu: "Bugünlerde 2-3 gündür Abdülhamid Payitaht dizisi dolayısıyla bir fragman dolaşıyor. Bu fragmanda üstü örtülü, tabiri caizse geçmişte bir takım hain çevrelerin yaptığı şekilde subliminal bazı mesajlar verildiği iddia ediliyor. Eski milletvekillerine, eski devlet görevlilerine yönelik Sultan Abdülhamid’in ağzından çıkması mümkün olmayacak bir takım ifadelerle günlük siyasete gönderme yapılıyor. Bunu hiçbir zaman ciddiye almadım. Bu şekilde mesajların da devlet ahlakı açısından da, toplumsal ahlak açısından da doğru olmadığına inanıyorum. Ancak o kadar çok mesaj geldi ki üzüntü ifade eden, bir dostumuzun telefonda ağladığına şahit oldum. ‘Nasıl olur sizlere dönük böyle mesajlar verilir’. Eğer Sultan Abdülhamid’in mirasına sahip çıkacak birisi varsa en çok biz sahip çıkarız." ifadelerini kullandı.