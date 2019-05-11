Davutoğlu sahaya indi: Allah yolumuzu açık eylesin

Yeni parti kurma çalışmalarına başladığı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da KONSİAD (Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği) Genel Kurulu'nun iftarına katıldı. Konuşmasının başında “Türkiye'de normal şartlarda önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir dönem var” diyen Davutoğlu, bu dönemde ‘hukukun tahsis edilmesine’ vurgu yaptı.

“DEVLETİMİZ ZARAR GÖRMESİN DİYE…”

Ekonomideki düzelmenin 2009'da olduğu gibi uluslararası ekonomiye entegre ile çözüm bulabileceğini belirten Davutoğlu, “Devlet ahlakı nedir biliriz. Ve gerektiğinde, devletimiz zarar görmesin diye nefsimizi ayaklar altına alıp bütün makamları da elimizin tersi ile ittiğimize bu millet şahittir” diye konuştu.

“ALLAH YOLUMUZU AÇIK ETSİN”

Sözcü'den Mehmet Ali Kalaycı'nın haberine göre, Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü “Gün gelir hesap günü defterler açıldığında kimin o mirasa sahip çıktığı görülür, kimin ihanet ettiği görülür. Kimin o miras için neleri terk ettiği, kimin de o mirası neredeyse ötekileştirecek şekilde şahsi menfaatler peşinde koştuğu görülür. Allah yolumuzu açık eylesin. Sadakatimiz her şeyden önce rabbimize, aziz ülkemize, necip milletimize ve kökünü kadim kültüründen alan ilkelerimizedir.”

İLK AÇIK TOPLANTI

İstanbul’daki iftar programı, parti kuracağı söylenen Davutoğlu’nun, “ilk basına açık toplantı” olarak kayıtlara geçti. Davutoğlu’nun İstanbul dışında; Ankara, İzmir, Konya, Malatya ve Elazığ gibi illerde de iftar programlarına katılması bekleniyor. Yeni partinin ise Temmuz ayından önce kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor.