'Hayat, erkek egemen siyasetten büyüktür!'

TUİK verilerine göre, istihdam edilen kadınların yüzde 39’unun, yani 3 milyon 511 bin kadının bakmakla yükümlü en az bir çocuğu olduğunu ancak bakım hizmetinden yararlanabilen kadın sayısının ise 584 binde kaldığını, buna göre 2 milyon 927 bin çalışan kadının, kaderine terk edildiğini vurgulayan CHP'li İlgezdi,

"emziren çalışanlar için emzirme odaları lüks değil haktır. Cinsiyetine bakılmaksızın çalışan sayısı 20’nin üzerinde olan bütün iş yerlerine emzirme odası açılması ve aynı şekilde çalışan sayısı dikkate alınmaksızın 0-6 yaş grubu çocukların kreş bakım hizmetlerinin işveren tarafından karşılanması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili Meclise bir kanun teklifi sunduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, çocuk bakımının sadece annenin görevi olmadığını, yeni doğan bebeklerin sağlıklı bir ortamda büyüyebilmesi ve gelişimini sürdürebilmesi için ebeveynlerin ortak sorumluluk alması gerektiğini, bu amaçla kadınlar için ücretli analık izninin 52 haftaya, erkekler için 120 güne çıkarılmasını teklif ettiklerini bildirdi.

İlgezdi teklif ile ayrıca iş kanunundaki mevcut cinsiyet ayrımı ve sayı sınırının kaldırıldığını, işverenlere; cinsiyetleri ve medeni halleri ne olursa olsun, çalışanların 0-6 yaşındaki çocuklarının kreş bakımını üstlenme yükümlülüğü getirildiğini kaydetti..