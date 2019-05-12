Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a jet ‘sanatçı’ yanıtı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıları eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevap veren Kılıçdaroğlu, “Sanatçının görevi sadece sanatını icra etmek değildir! Gerçek sanatçı; güce bağlılık göstermez, baskılara boyun eğmez, saraya soytarılık yapmaz, haksızlığa karşı daima hakkını arayandan yana tavır alır… Demokrasi için mücadele etmekten ve konuşmaktan da asla vazgeçmez!” ifadelerini kullandı.
Sanatçının görevi sadece sanatını icra etmek değildir! Gerçek sanatçı; güce bağlılık göstermez, baskılara boyun eğmez, saraya soytarılık yapmaz, haksızlığa karşı daima hakkını arayandan yana tavır alır… Demokrasi için mücadele etmekten ve konuşmaktan da asla vazgeçmez!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda düzenlenen “Geleneksel Beyoğlu İftarı” programında konuşmuş ve İmamoğlu’na destek veren sanatçılara yönelik, “Sanatçı, sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz” ifadelerini kullanmıştı.