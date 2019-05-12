Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a jet ‘sanatçı’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sanatçı, sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz" sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Mayıs 2019 Pazar, 23:32

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıları eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevap veren Kılıçdaroğlu, “Sanatçının görevi sadece sanatını icra etmek değildir! Gerçek sanatçı; güce bağlılık göstermez, baskılara boyun eğmez, saraya soytarılık yapmaz, haksızlığa karşı daima hakkını arayandan yana tavır alır… Demokrasi için mücadele etmekten ve konuşmaktan da asla vazgeçmez!” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda düzenlenen “Geleneksel Beyoğlu İftarı” programında konuşmuş ve İmamoğlu’na destek veren sanatçılara yönelik, “Sanatçı, sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz” ifadelerini kullanmıştı.

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