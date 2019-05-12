Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a jet ‘sanatçı’ yanıtı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıları eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevap veren Kılıçdaroğlu, “Sanatçının görevi sadece sanatını icra etmek değildir! Gerçek sanatçı; güce bağlılık göstermez, baskılara boyun eğmez, saraya soytarılık yapmaz, haksızlığa karşı daima hakkını arayandan yana tavır alır… Demokrasi için mücadele etmekten ve konuşmaktan da asla vazgeçmez!” ifadelerini kullandı.

Sanatçının görevi sadece sanatını icra etmek değildir! Gerçek sanatçı; güce bağlılık göstermez, baskılara boyun eğmez, saraya soytarılık yapmaz, haksızlığa karşı daima hakkını arayandan yana tavır alır… Demokrasi için mücadele etmekten ve konuşmaktan da asla vazgeçmez! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2019