Gözler bu hafta yine YSK'de

YSK “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran’da yenilecek” dedi, ama tartışmalar bitmedi. CHP ve İYİ Parti YSK’ya başvurarak İstanbul’da 39 ilçenin tamamında seçimlerin iptalini ve yenilenmesini talep etti.

CHP tam kanunsuzluk başvurusunda 24 Haziran’dan yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin de iptalini istedi.



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre başvuru dilekçesinde, “madem sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi iptal ediliyor, o zaman aynı usulle teşkil edilen sandık kurullarının görev yaptığı İstanbul ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri ile 24 Haziran seçimleri de ertelenmeli” görüşüne yer verildi. Kurulun bugün ya da yarın bu başvuruları kesin olarak karara bağlaması bekleniyor.

Öte yandan, YSK’nın sandık kurullarının “usulsüz” teşkili nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesine dair kararının gerekçesini de bu hafta açıklaması bekleniyor. 7 üye neden iptal oyu kullandıklarına dair gerekçelerini, Başkan Sadi Güven dahil 4 üye ise neden iptal talebinin reddi yönünde oy kullandıklarına dair muhalefet gerekçelerini kaleme alacak.