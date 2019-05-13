Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri İBB Meclisi'nde kabul edildi

İstanbul halkının oyları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nin hukuksuz kararı sonrası mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, ulaşım ve su fiyatlarında indirim yapılması talimatı vermişti. AKP'liler, İmamoğlu'nun talimatlarını gündeme getirip, kabul etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 17:22

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı ile İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından İBB Meclisi Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında toplanan İBB Meclis’inde, Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci indirimi ile talimatları görüşüldü ve bu talepler kabul edildi. İBB Meclisi’nde alınan kararlarla aylık akbilin 40 lira olmasına karar verildi. Uyuşturucu ile mücadele komisyonunun da kurulması talebini reddeden AKP grubu bu kararından da geri adım atarak komisyonun kurulmasına onay verdi.

İmamoğlu: Görevdeyken hazırlığını yaptığımız tüm indirimlerin takipçisi olacağız
Meclis görüşmelerinden önce sosyal medya üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, "Görevdeyken hazırlığını yaptığımız tüm indirimlerin takipçisi olacağız. İstanbullular adına bu indirimlerin peşini bırakmayacağız" demişti.

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Cumhuriyet İMECESİ

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Göksel Gümüşdağ

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