İmamoğlu rüzgarı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edilmesinin ardından İBB Meclisi dün ilk kez toplandı. Mecliste İmamoğlu’nun suya indirim ve ücretsiz ulaşımla ilgili vaatleri AKP Grubu tarafından gündeme getirildi. İBB CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, “Ekrem İmamoğlu’nun esintisi yetti. 23 Haziran’dan sonra fırtınaya dönecek” dedi.

İBB Meclisi mayıs ayı oturumları dün başladı. Meclis Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ yönetiminde toplanan İBB Meclisi’nde sert tartışmalar yaşandı. CHP’li üyeler meclise “Her şey çok güzel olacak Ekrem abi” yazılı rozetleri takarak geldi. Gündem dışı söz alan CHP İBB Meclis Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı YSK’nin İstanbul seçimini iptaline değinerek, “16 milyonluk seçmen kitlesine haksızlıktır. Mağdur edilen İmamoğlu, şu veya bu parti değildir. Bu, tarihe geçmiş bir yaradır. 23 Haziran’da şu veya bu parti temizleyemez. Bazı sorunları, siyasetçiler çözemez. Halk eline alır ve çözer” dedi. “Ekrem Bey’in esintisi yetti” diyen Subaşı, “Pideleri İstanbul halkı bir liraya yiyor. Su fiyatı inecek. Ulaşım, gençlere verilen kart fiyatları düşecek. Bu 18 gün içinde esintidir. Bundan sonra İBB, partizanca işler için kullanılmayacak. Her şey çok güzel olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Film göndermesi

AKP İBB Meclis Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ise YSK tarafından seçimlere şaibe karıştığı ve tam hukuksuzluk hali ortaya çıktığı gerekçesiyle seçim tekrarı kararı verildiğini savundu. Cem Yılmaz’ın da oynadığı “Her Şey Çok Güzel Olacak” filminden bahseden Göksu, “Filmin ana karakteri Altan. Hayal satar, umut satar, dolandırır ve hırsızlık yapar bu karakter. Sizin Altan’ınız kim Allah aşkına? Bu millet Altanları seyreder, sadece güler geçer ama asla desteklemez” diye konuştu. CHP’li üyeler sıralara vurarak Göksu’yu protesto etti.

‘Yıldırım, rol çalmasın’

İBB CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı ise AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’ın daha mecliste görüşülmeden suya yüzde 40 indirim yapılacağı ve öğrenci aylık akbili fiyatının düşeceğine ilişkin açıklama yapmasının meclise saygısızlık olduğunu belirterek, “Talimatları veren İstanbul’un seçilmiş başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Yıldırım’ın rol çalmasına gerek yok. İmamoğlu çok güzel olacak demişti, oluyor. Ekrem İmamoğlu’nun esintisi yetti. 23 Haziran’dan sonra fırtınaya dönecek” dedi.

Ekrem İmamoğlu, 19 günlük başkanlığı döneminde; öğrenciler için aylık akbilin 50 liraya indirilmesi, suya yüzde 40 indirim yapılmasına ilişkin talimat vermiş, “uyuşturucu ile mücadele” komisyonu kurulmasını istemişti. Daha önce İmamoğlu’nun bu taleplerini gerçekçi bulmayarak eleştiren AKP grubu, dün bu projeleri gündeme aldı. Aylık öğrenci kartlarının 85 TL’den 40 TL’ye düşürülmesi, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı, Ramazan Bayramı, Yüksek Öğretime Geçiş, KPSS, Açıköğretim, Liseye Geçiş sınavlarında toplu taşımanın ücretsiz olması teklifleri oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. İBB meclisinde yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda suya yüzde 40 indirim yapılması teklifi de gündeme alınarak komisyonlara havale edildi. Ayrıca İmamoğlu’nun kurulmasını istediği ve AKP’nin reddettiği uyuşturucu ile mücadele komisyonunun kurulmasının da önü açıldı. Tekliflerin yarın karara bağlanması bekleniyor. Ayrıca, CHP Grubu’nun İstanbul’da ikamet eden 12 yaş altı çocukların ücretsiz seyahat etmesi ve 4 yaşına kadar çocuğu olan annelere ücretsiz kart verilmesine ilişkin verdiği ek teklifler de ilgili komisyonlara havale edildi.

Teşekkür mesajı

Projelerinin mecliste oylanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, “Güzel şeyler olmaya başladı bile. En önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.