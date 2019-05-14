HDP'li vekillerden Meclis'te kürsü işgali

Meclis Genel Kurulu’nda HDP’nin cezaevindeki açlık grevleriyle ilgili grup önerisi görüşülüp reddedilince HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Dilan Dirayet Taşdemir Meclis kürsüsüne giderek durdu.
İki milletvekili cezaevinde devam eden açlık grevlerini gündeme getirdi. 8 kişinin hayatının kaybettiğini söyleyen vekiller çözüm üretilmesini istedi. Milletvekilleri kürsüde beklemeyi sürdürünce Meclis Başkanvekili Levent Gök oturuma ara verdi.
Verilen aradan sonra kürsü işgalini sürdüren milletvekilleri HDP yöneticilerinin görüşmesi üzerine eylemi bitirdi.
Kaynak: Duvar