Gazeteci Demirağ’a saldırının araştırılması Meclis’te reddedildi

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ’a yapılan saldırının ardından şahısların serbest bırakılmasına tepki gösteren İYİ Parti, saldırıyı Meclis’e taşıdı. İYİ Parti'nin verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, saldırıya ilişkin verilen araştırma önergesi için “Sizin “Yeni Türkiye” dediğiniz bu muydu? Kemal Kılıçdaroğlu, sırasını savdı. Akşener'in evinin önüne geldiler. Sıra kimde? Hangi lidere göz dağı vereceksiniz. Şiddeti körüklemeye devam ederseniz bunun hesabını tarih ve millet karşısında veremezsiniz” şeklinde konuştu.

AKP VE MHP’LİLER REDDETTİ



Araştırma önergesi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Meclis Grubunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Önerge, Ak Parti ve MHP’nin verdiği red oyları neticesinde kabul edilmemiştir” ifadelerine yer verildi.