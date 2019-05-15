AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Nihat hocaya yakıştıramadım

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ailesinin rızası olmadan 13 yaşındaki bir Ermenistanlı çocuğu 'din değiştirme' gerekçesiyle canlı yayına çıkaran ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na sert tepki gösterdi. Yeneroğlu konuyla ilgili "Nihat hocaya yakıştıramadım ve üzüldüm." ifadelerini kullandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Mayıs 2019 Çarşamba, 01:44

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Yeneroğlu, "Nihat hocaya yakıştıramadım ve üzüldüm. Ailesinin rızası olmaksızın 13 yaşındaki bir Müslüman çocuğun Hristiyanlar tarafından vaftiz edilmesi durumunda ne hissedersem, bu görüntüler karşısında aynı hissiyatı taşıdım. İstismar mutlaka bir boyutu. Asıl sorun empati yoksunluğu." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İlahiyatçı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu, televizyondan canlı yayınlanan iftar programında, 13 yaşındaki Ermenistanlı bir çocuğun "dinini değiştirdi". Annesi, kendisinin haberi olmadan çocuğunun yayına çıkarıldığını açıklayarak olaya tepki gösterdi.

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Nihat Hatipoğlu, Mustafa Yeneroğlu