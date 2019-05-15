AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Nihat hocaya yakıştıramadım

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Yeneroğlu, "Nihat hocaya yakıştıramadım ve üzüldüm. Ailesinin rızası olmaksızın 13 yaşındaki bir Müslüman çocuğun Hristiyanlar tarafından vaftiz edilmesi durumunda ne hissedersem, bu görüntüler karşısında aynı hissiyatı taşıdım. İstismar mutlaka bir boyutu. Asıl sorun empati yoksunluğu." ifadelerini kullandı.

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