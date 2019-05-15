İYİ Parti’den kritik 23 Haziran uyarısı!

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da seçim tekrarlama kararı almasının ardından İstanbulluları yeniden seçi heyecanı sardı.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve birçok vatandaşın sosyal medyadan da dile getirdi “Seçmen listesi” tartışmaları devam ediyor.Konuya ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, “Seçmenden talebim 23 Haziran’dan önce listeden isimlerini kontrol etsin” ifadelerini kullandı.

Fox TV’ye konuşan Seymen’in açıklamaları şöyle: “Seçmen listelerini YSK’dan alırsak eğer, eski ve yeni listeyi karşılaştırma imkanımız olur. Vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına YSK’nın seçmen listesi talebimizi olumlu karşılayacağını umut ediyorum. Listede adını göremeyenler ilgili nüfus müdürlüklerinden gidip hemen kontrol ettirmelerinde fayda var çünkü seçim takvimi başlamış durumda. İkincisi de 31 Mart’ta Türkiye’nin başka bir yerinde kullanmış olup bugün İstanbul listelerinde var olduğu söylenen kişiler.”