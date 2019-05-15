Yeni Şafak yazarından yandaş medyaya: Şebekelerin şebekleri



Independent Türkçe'den Cihat Arpacık, AKP’nin “kültür iktidarını” neden kuramadığını araştırmak için bir dosya oluşturdu.

Dosyanın ilk bölümü için konuşan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan ise, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PESPAYE TİPLER..."

AKP'nin tuhaf bir medya oluşturduğundan bahsetti. Kaplan, şunları söyledi:

"Hükümet biraz fazla geriyor ve bence bunu yaparak çok yanlış yapıyor. İslam’ın daha kuşatıcı dünyasını, duyargalarını harekete geçirerek toplumun bütün kesimlerini tek hedefe sürükleyebilir. Bunu başaramadı. Hükümet tuhaf bir medya oluşturdu. O medya da 'biz ve onlar' dilini kabalaştırdı ve ilkelleştirdi. Buradan da sadece kendi çıkarlarını düşünen sığ şebekeler ve bu şebekelerin şebekleri türedi. Pespaye tipler. Ahlaksızsınız siz.”