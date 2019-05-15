CHP, işsizlik rakamlarını değerlendirdi: Damadın politikası çöktü



Saltanat ve makam peşinde koşanların ülkeyi uçurumun kenarında itmekten tereddüt etmediğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ülke bir yandan yüksek enflasyon ve diğer yandan yüksek işsizliğin birlikte görüldüğü tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Ekonomideki durgunluk ve küçülmeye yüksek işsizlik ve enflasyon oranları eşlik ediyor. Eylül ayında Damat Bakan’ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program her geçen ay hatta her geçen gün iflas etmeye devam ediyor. Saltanat ve makam peşinde koşanlar ülkeyi uçurumun kenarında itmekten tereddüt etmiyor." şeklinde açıklama yaptı.

"VERİLER ŞÜPHELİ"

Verilerin gerçeği ne kadar yansıttığının şüpheli olduğunu söyleyen Ağbaba,"Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4,1 puanlık artış ile %14,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı Ocak ayında da yüzde 14,7 olarak gerçekleşmişti. Oysaki bu verilerin gerçeği ne kadar yansıttığı şüphelidir.İŞKUR, 4 aydır işsizlik maaşı başvurusu istatistiklerini yayınlamıyor. Bu durumda dar tanımlı işsizlik oranları aslında daha yüksek bir oranda seyrediyor. Geniş tanımlı işsizlik ise 8 milyon aşmış durumdadır." dedi.

AĞBABA: DAMAT BAKAN'IN ÖN GÖRDÜĞÜ TAHMİN ÇÖKMÜŞTÜR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tahminlerinin tarihe karıştığını vurgulayan Ağbaba, "Ayrıca Damat Bakan’ın 2019 yılı için ön gördüğü yüzde 12,1 oranında ki işsizlik tahmini çoktan tarihe karışmış, Berat Albayrak ‘ın Yeni Ekonomik Programı da Yapısal Reformları da çoktan çökmüştür." dedi.

Ağbaba şöyle devam etti:

Ülkemiz tarihinin en büyük iki ekonomik krizi olan 1994 ve 2001 krizlerinde işsizlik oranları yüzde 9 seviyesinde iken işsizlik seviye şu an yüzde 14,7 seviyesindedir. Bir bakıma ülkemiz AKP ve tek adam rejimi ile ülke tarihinin en büyük ekonomik krizine sürüklenmiştir.

Üretimin olmadığı, hukukun askıya alındığı, demokrasinin ortadan kaldırıldığı bu rejim de ne işsizlik sorunu çözülür ne de Ekonomik sorunlar ortadan kaldırılır. AKP iktidarı ve tek adam rejimi değişmediği müddetçe işsizlik sorununun çözülme şansı yoktur.

TÜRKİYE OECD ÜLKELERİ ARASINDA İŞSİZLİĞİN EN YÜKSEK OLDUĞU 2. ÜLKE

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre, üye ülkelerde aktif nüfus içinde işsizlik oranı sıralamasında Türkiye Yunanistan’ın ardından 2.sırada yer alıyor. Ayrıca Türkiye AB ülkeleri içerisinde genç işsizliğin en yüksel olduğu 3. Ülke, genç işsizliğin sürekli olarak arttığı 2. Ülkedir.

Dış güçler, AB- ABD bizi kıskanıyor yalanları ile 81 milyon yurttaşı artık kandıramazsınız. Türkiye gelişmiş ülkeler karşısında hem ekonomik hem toplumsal refah açısından her geçen gün daha kötüye gitmektedir. Ülkemiz artık 3. Dünya ülkelerinde ki işsizlik ve enflasyon oranları ile karşılaştırılır duruma düşmüştür. Bu ayıpta AKP iktidarına yeter."