Yeniden umut yolculuğu

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs’ta Bodrum’dan yola çıkan ve bugün İstanbul’dan hareket ederek Samsun’a gidecek olan Türkiye’nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum’u, demirli olduğu Kalamış Marina’da ziyaret etti. Bodrum Belediyesi’nin tahsis ettiği tekneye, “Ege’den Karadeniz’e 100. Yılında Gazi’nin İzinde” pankartı, Türk bayrağı ve Atatürk’ün portresi asıldı. İmamoğlu’na Kadıköy belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanatçılar Mustafa Alabora, Müjdat Gezen, Zülfü Livaneli ve Rutkay Aziz , gazetemiz yazarı, şair Ataol Behramoğlu ve Nebil Özgentürk, Kadıköy ve Bodrum meclis üyeleri eşlik etti. İmamoğlu, “16 Mayıs, Atamız’ın İstanbul’dan yola çıkışı, 15’i gecesi annesi ile paylaştığı vatanın kurtuluşunu anlattığı gece” dedi. İmamoğlu, İBB Meclisi’nde kabul edilen ulaşım ve sudaki indirim vaadlerine ilişkin “Her hanenin cebine 200 lira koymuş durumdayız. Bunlar önemli. Milletçe ekonomik sıkıntı çekiyoruz” dedi. Gemiyi gezen İmamoğlu, “Samsun’da 18 Mayıs’ta sizi karşılayacağım. Bayramımız şimdiden kutlu olsun” dedi. Şerdil Dara Odabaşı da “Ahmet başkanım Samsun’a Kadıköylülerin selamını götürürse seviniriz” dedi.



İmamoğlu, daha sonra Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katıldı. İmamoğlu’na, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli eşlik etti. Yaklaşık 600 engelli vatandaşın katıldığı iftarda İmamoğlu’nun konuşması tercüman aracılığıyla işaret diline çevrildi. İmamoğlu, “Bu dünyada en önemli olan şeyler sevgi, barış ve huzur. Ama ne yazık ki bizler dünyayı zorlaştırıyoruz. Mutlaka bu şehrin engelsiz, ve her hemşerimin keyif aldığı bir şehir olması için mücadele edeceğim” dedi. İşitme engelli yurttaşlar, “Her şey çok güzel olacak” sloganını işaret diliyle ifade etti.

‘BİR OY İÇİN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR’



Müjdat Gezen, “Ben Ekrem başkanın herkesi kucakladığını gördüm. Biz Ekrem başkandan çok umutluyuz. Seçimde yüksek bir fark olacağını düşünüyorum” dedi. Ataol Behramoğlu da 3. tip keşfettiğini söyleyerek, “İnsanlar yalan söyler. Yüzüne vurunca da onuru kırılır. Hayvanlar ise yalan söyleyemez. 3. tür ise yalan söylüyor söylemiyormuş gibi yine söylüyor. Bunun antropolojik bakımdan da incelenmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. Zülfü Livaneli ise “Çok güzel bir proje. Heyecan verici. Öyle bir gündemdeyiz ki 100 yıl önce Türkiye’de bir umut doğmuştu. 100 yıl geçti Türkiye’de bir umut daha doğdu. Bu temizlik kazanacaktır” dedi. Rutkay Aziz de “Bu bir demokrasi kavgasıdır. Biz bu demokrasi güçleriyle genişletip büyüttüğümüz 24 Haziran’da farklı bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak. Hepimizin keyfi yerine gelecek” dedi.