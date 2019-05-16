Kararname böyle olur!

Referandum ile 16 Nisan 2017’de gerçekleşen Anayasa değişikliğinin ardından 24 Haziran seçimiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Partili cumhurbaşkanı yürütmenin başı oldu. Bakanlar Kurulu ortadan kalktı. Yeni sistemle yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılabiliyor.
Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 37 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin başlığı ise dikkat çekiciydi. Kararname, 'Bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi' başlığıyla yayınlandı.