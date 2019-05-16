Kararname böyle olur!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye özgü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' diye tarif ettiği sistemle birlikte kararnamelerde bazı ilginçliklere rastlanıyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Karar numarası 37 olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin başlığı 'Bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' şeklinde oldu.