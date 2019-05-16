Erdoğan davet etti, Kılıçdaroğlu kabul etti

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun’da yapılacak 100. Yıl kutlama törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daveti kabul etti.Erdoğan ile Kılıçdaroğlu en son 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı’da düzenlenen mitingde bir araya gelip vatandaşa hitap etmişlerdi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den yapılan açıklamada da, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı davetiyle 19 Mayıs'ta Samsun'daki 100. yıl resmi törenine katılacak." denildi.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in de Cumhurbaşkanlığı tarafından Samsun'daki törene davet edildiği öğrenildi.