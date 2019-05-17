Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

Bahçeli'nin, 19 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek törenlere katılacağı belirtiliyor. Ayrıca Genel Merkez yönetimi tarafından, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nce, Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Samsun'da 19 Mayıs günü bir şölen gerçekleştirileceğine işaret ediliyor.

KİMLERE DAVET GİTTİ?

Cumhurbaşkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’da düzenlenecek resmi törenlere; CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi’ni davet ederken HDP’yi dışında tuttmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Samsun’da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirildi.

Vatan Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de resmi törenlerde olacağı duyuruldu.

Canlı yayında açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Samsun’a katılacak mı?” sorusuna “Genel Başkanımız bu tür konularda istişare yapmadan karar vermez. Yarın istişare yapacağız. O konuda ben fikir beyan etmeyeyim” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davete katılmayacağı öğrenilirken Saadet Partisi’nden ise katılıma ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.