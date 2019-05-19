Ekrem İmamoğlu: Ben bir projeyim

İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü programına konuk oldu. İmamoğlu " Siz bir proje misiniz?" sorusu üzerine, kendisinin Atatürk Cumhuriyeti'nin bir projesi olduğunu söyledi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2019 Pazar, 00:57

[Haber görseli]İstanbul Büyükşehir'in seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Okan Bayülgen'in "Siz proje misiniz?" sorusuna, "Evet ben bir projeyim. Ama şöyle bir projeyim. Trabzon'un 40 haneli bir köyünde 60 metrekare evde doğmuş, Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim" şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu'nun yanıtı şöyle:

"Evet ben bir projeyim. Ama şöyle bir projeyim. Trabzon'un 40 haneli bir köyünde 60 metrekare bir evde 3 yeni evli çiftin oturduğu, kuzenlerin olduğu bir evde doğmuş bir çocuğum. Köy hayatıyla yetiştim. Okuma yazma bilmeden esnaflığı öğrenmiş biriyim. Çocukluğumda bile mal satıp para kazanmayı öğrenmiş bir çocuğum. Babam inşaat yapardı ama beni patron yetiştirmedi, beni orada amele yaptı. Bu olağanüstü bir durumdu. Bu proje Atatürk cumhuriyetinin bir projesi. Beni İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı yapan bir proje."
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