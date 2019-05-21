Ekrem İmamoğlu, İBB'deki savurganlığı bir bir anlattı

27 milyar lira borcu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) son bir yılda belirli vakıflara toplamı 308 milyon lirayı bulan kaynak ve mülk aktardığı ortaya çıktı. 2018’de 264 milyon lira ciro yapan İBB iştiraki BELTUR’un kârı ise sadece 134 bin lirada kaldı. 2018’de sadece 1 milyon lira kâr eden İSPARK’ın son 5 yılda 1.3 milyar TL ciro yapmasına rağmen sadece 18 milyon lira kâr ettiği ortaya çıktı.

Seçilmiş İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyedeki büyük israfa ilişkin açıklamaları yankı yarattı. İmamoğlu’nun açıkladığı israf rakamlarının, bazı vakıf ve derneklere aktarılan kaynağın, kötü mali yönetim ve borçlanmanın detaylarına Cumhuriyet ulaştı. İmamoğlu ve ekibinin yaptığı çalışmada tasarrufa geçilmesi halinde ortaya çıkacak kaynağın nerelere harcanacağı da ayrıntılarıyla yer aldı. Çalışmada yer alan tespitler ve ortaya çıkacak kaynakla yaşama geçirilecek projeler şöyle:





- Sayıştay denetiminde ortaya çıkan zarar 753 milyon lira.



- İhtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon lira.



- Son bir yılda İBB tarafından belirlenen vakıflara aktarılan paraların ve mülklerin toplam bedeli 308 milyon lira.



- Son üç yılda İBB’nin internet sitesine harcanan para 80 milyon lira.



- İBB’deki bir müdürlüğün uygulanmayan fikir projelerine son 6 yılda ödediği para 226 milyon lira.

Bu parayla ne yapılabilir?



İmamoğlu ve ekibinin çalışmasında israf rakamları sıralandıktan sonra bu musluğun kesilmesinin ardından hangi vaatlerin yapılabileceği sıralandı. Vaat paketleri şöyle:





KREŞLER: En yoksul 150 mahalleye kreş. Maliyeti 300 milyon lira.



SOFRA DESTEK PAKETİ: Ücretsiz halk ekmek, süt ve damacana su. Maliyeti 98 milyon lira.



GEÇİM DESTEK PAKETİ: Gelir desteği, çocuk-öğrenci desteği, yaşlı-hasta-engelli desteği. Maliyeti 446 milyon lira.



EĞİTİM DESTEK PAKETİ: Kumanya desteği, ücretsiz etüt hizmeti, kırtasiye-üniforma desteği, üniversiteliye burs ve yurt. Maliyeti 412 milyon lira.



EVLİLİK DESTEK PAKETİ: 2 bin TL düğün hediyesi, sosyal tesiste düğün, beyaz eşya ve mobilya çarşısı. Maliyeti 40 milyon lira.

Kötü mali yönetim



Çalışmada, İBB ve iştiraklerindeki kötü mali yönetim tablosuna ilişkin bilgiler de yer aldı. 2014-2019 yılları arasındaki mali tablayo göre İBB’nin borçları 4.5 kat artarak 6 milyar liradan, 27 milyar liraya çıktı. İBB’nin yıllık faiz yükü 8 kat artarak 149 milyon liradan, 1 milyar 155 milyon liraya yükseldi. Yıllık bütçe açığı ise 20 kat artarak 216 milyon liradan, 4 milyar liraya çıktı. İBB’nin personel gideri ise 1.3 milyar lira olarak görünüyor.



Şirketler zararda



İBB iştiraklerine bakıldığına ise 2018 yılında 264 milyon lira ciro yapan BELTUR’un kârı ise sadece 134 bin lira. 351 milyon lira ciro yapan İSPARK’ın kârı ise 1.07 milyon lira. Son 5 yılda 1.3 milyar lira ciro yapan İSPARK, yalnızca 18 milyon lira kâr edebilmiş.

Rekor araç kiralaması

Çalışmada 643 yöneticisi bulunan İBB’nin 1717, 124 yöneticisi olan İSKİ’nin 874, 48 yöneticisi olan İETT’nin ise 150 araç kiraladığı belirtiliyor. Çalışmada, ihtiyaç dışı araç kiralamadan tasarrufa gidildiğinde yılda 120 milyon liranın tasarruf edileceği belirtiliyor.



Plansız projeler



Ayrıca çalışmada 205 milyon dolara mal olan ve 2012’den bu yana otopark olarak kullanılan Kurtköy’deki Formula 1 pisti “Plansız, Halkın Yararına Olmayan Verimsiz Projeler” başlığı altında yer aldı. 200 milyon dolara mal olan ve aynı başlıkta yer alan Olimpiyat Stadı’nın ise 120 milyon dolar harcanarak yeniden yapılacağı belirtildi.