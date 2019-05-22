İçişleri Bakanı Soylu: Yerimiz CHP'nin tam karşısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de bulunan özel bir otelde iftar programına katıldı. Programda konuşan Soylu, “Babamın bana bir lafını hatırlıyorum. Dönem dönem de televizyonlarda söylerim. Bizim yerimiz neresidir biliyor musunuz? Bizim yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır. O neredeyse biz onun karşısındayız. Çünkü yıllarca bu memleketi üstü açık bir bakışla, elitist bir bakışla ve aynı zamanda 'siz anlamazsınız' diyen bir bakışla beraber başka bir noktaya getirdiler. İktidarlarsa ötekileştirdiler. Muhalefetse bizi beğenmediler, yıllarca vesayet sistemiyle iktidarları gizli elinde tuttular. Ne zaman vesayet sistemi ellerinden gitti, bu sefer oyunu bozmaya, evi yıkmaya ve Türkiye'nin dışında ne kadar unsur varsa onlarla işbirliği yaparak bu ülkenin huzurunu kaçırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Onlar için kimlik ve anlayış hiçbir zaman önemli olmadı. Yaptıkları tek şey, kendileri dışında bu ülkeyi kimsenin yönetmesine reva görmemeleri oldu." İfadelerini kullandı.