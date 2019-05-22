Ekrem İmamoğlu: Açıklama bulmak için atmadıkları takla kalmadı

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

-İktidar mesajını almamak için direniyor. Ne zamandan beri direniyor. 31 Mart gecesi Anadolu Ajnsı'nın 'seçimi kazandık' deyip ortaya düşmelerinden beri direniyorlar.



İMAMOĞLU'NDAN TOPLANTIYA DAMGA VURAN KAPANIŞ KONUŞMASI - VİDEO

Atmadıkları takla kalmadı

-Sanki mallarını mülklerini kaybetmişler gibi diretiyorlar. Saçmalığa açıklama bulmak için atmadıkları takla kalmadı.

-Bakın yüzlerine kendileri bile inanmıyorlar. Çaldılar diye kampanya yapmaya kalktılar. Bunların hepsinin zihinlerde yer ettiğinin farkındayım. Bu kadarını yapmayın. Mızıkçılığın da bir sınırı var.

-23 Haziran'da tekrar demokrasiden başka çare olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceğiz. İstanbul'un ve Türkiye'nin demokrasiyle tekrar buluşmasını sağlayacağız. O sandıktan hesap pusulası çıkacak.

-Bu tertemiz umut dolu bu güzel İstanbul'da biri geliyor diyor ki 'evladım bu israf düzenine son ver' Biz onları dinliyoruz ve onların çizdiği yolda ilerliyoruz.

-İktidar hak hukuk ve vicdan tanımıyor. Bir avuç insanın rahatı için tüm hakları çiğniyolar. İhale yolsuzlukları olarak karşımıza çıkıyorlar. Büyükşehir belediyesinde binlerce makam aracı olarak karşımıza çıkıyorlar. Kendilerine yakın vakıflara millonlarca dolar aktararar gösteriyolar. Bu düzeni değiştirmedikçe bu milletin yüzü gülmeyecek. İstanbul ve Türkiye krizlerden krizlere yuvarlanbacak. İşsizliğe çare bulunamacayacak.

-Gazetecileri linç etmeye çalışıyorlar. İsraf düzeninin faturasını hergün çırpınan vergisini zamanda ödeyen 16 milyon insan ödüyor.

-İstanbul Büyükşehir belediyesi bir avuç insanın malı mülkü değil. Bizler İstanbul ittifakıyız.

Bir de kopya çekiyor

-Biz gelince yağma düzeni bitmiştir artık. 18 günde belediyenin kaynaklarını vatandaşa doğru akıtmaya başladık. Suyu, öğrencilerin ulaşım kullanabilme ücretlerini düşürdük, milli,resmi bayramlarda halkımız ücretsiz ulaşıma kavuştu. Bir de 5 yılı düşünün.

-Bir de kopya çekiyor. Bire bir aynı. Ama çok uyanık öğrentemenler hemen anlar not vermez. Komik. Üzülünecek bir durum tabi ama gülerek prosto edeceğiz tabi.

-Bu kardeşiniz İstanbul'un cebrailleriyle ilgilenecek. Ağır hayat koşullarının pençesinde bırakmayacağım onları. 4 kişiden 1'i ne yazıkki yoksul. Halkın içindeyim. Kadınlar bana filelerini gösteriyor. Ben İstanbul'un kapasitesini biliyorum. Önceliğimiz kent yoksulluğuyla mücadede olacak. Bunun için hazırlıklarımız var.

-Sanatçının memurun açıklamalarına bakıyorum. Umudumu görüyorum.

-Hiçbir yönetici vatandaşa parmağını gösterip tehdit edemez. Biz yöneticiler haddimizi bileceğiz.

-Umut en karanlıkta bile aydınlığa olan inançdır. Sizler benim yol arkadaşımsınız. Umut çok çalışmaktır. Herkesi kucaklıyacağız. Bu şehirde yaşayan herkes eşit. Hekes vatansever. Öyle tipine bakarak soyadına bakarak ayırıyorlar tahminde bulunuyorlar ya. Benim 82 milyon vatansever insanım var bu ülkede. Bu sürecin sonunda birbirimizi daha çok seveceğiz.

-Bir üretim seferberliği başlatabilirim. Bir demokrasi seferberliği başlatabilirim. O insan kaynağı gücüne ve inanca sahibiz. Aylardır İstanbul'u karış karış gezdim ve gezmeye devam ediyorum. Bukadar farklılık olmaz. Bu kadar uçurum olmaz. Yazık değil mi hepimizin geleceğine. Benim kalbim o güzel çocukların kalbi için atıyor. Ben hepsinin iyi eğitim almasını istiyorum.

-Ben sadece İstanbul Belediye Başkanı olmayacağım. Ben o semtlerin Ekrem abisi olacağım. Ekrem dayı, amca diyen var... Akrabalık ilişkilerimiz başladı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Her şey çok güzel olacak.

-'Kavgadan yıldık, ne olur siyaseti hep böyle güler yüzlü yapın' diyorlar. Vatandaş bizden kaliteli siyaset bekliyor.

-Ben sıcaklığını vatandaşa göstermezsem kime göstereceğim.

'İmamoğlu varsa umut var'

-İstanbullu insanlar birbirine selam vermeye başlasın bir aya kalmaz ekonomi de düzelecek. Biz yapılanı anlatacağız. 16 milyonu nasıl mağdur ettiğini anlatacağız. 'Şu gazete ne yazmış, Bakın Ekrem nereli?' Bizimkiler kemençe çalıyor en azından. Sakın korkmayın. Direneğiz ki bizim büyük bir amacımız var. Bütün İstanbullulara tane tane anlatacağız. Soğukkanlı, itinalı olacağız.

-Hep söylüyorum. Kötü söz sahibine aittir. Vatandaş bizden çok şey bekliyor. Bunların farkında olalım.

- Sloganımızı biraz değiştireceğiz. O yüzden 'İmamoğlu varsa İstanbul'da umut var'

-Vatandaştan başka kimseden talimat almadan çalışacağız, ne demek istediğimi anladınız... Başkası kimden talimat alır ben karışmam.

-Biliyorsunuz haksız bir şekilde hakkımız elimizden alındı. Buradan ilan ediyorum. 23 Haziran'da tüm İstanbul emanetimizi geri almaya geliyoruz.