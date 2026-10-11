İstanbul 2 Nolu Baro'da seçim tamamlandı: Kazanan tekbirle kutladı, kaybeden 'itiraz edeceğiz' dedi

İstanbul 2 No’lu Barosu’nun başkanlık seçimi tamamlandı.

AKP yönetiminin ve MHP’li avukatların destek verdiği Ali Kasım Tuna ile bağımsız İslami çevrelerin ve milli görüş geleneğinden gelen hukukçuların desteklediği Rıza Saka arasındaki yarışı 6 oy farkla Saka kazandı. Seçimde Rıza Saka 1022, Ali Kasım Tuna ise 1016 oy aldı.

LİSTESİNDE AKIN GÜRLEK'İN AVUKATI DA YER ALIYORDU

Seçim öncesinde Ali Kasım Tuna’nın adaylığına AKP cephesinden açık destek verilmişti. AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 5 Ekim’de Tuna’nın adaylık tanıtım toplantısına katılmış, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Tuna’ya desteğini açıklamıştı. Tuna’nın listesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır da yer alıyordu.

İTİRAZ EDECEKLERİNİ AÇIKLADI

Ali Kasım Tuna yaptığı sosyal medya paylaşımında sonuca 'itiraz edeceklerini' söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul 2 No’lu Baro Başkanlığı seçimlerinde açıklanan geçici sonuçlara göre Av. Rıza Saka 1.022, Av. Ali Kasım Tuna 1.016, Av. Murat Güneş ise 51 oy almıştır.

Ancak ilk iki aday arasındaki oy farkının yalnızca 6 olmasına karşılık, 31 oyun geçersiz sayıldığı hususu gözden kaçırılmamalıdır.

Geçersiz oylar, sandık işlemleri ve oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerimiz başta olmak üzere seçim sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli hususlarda itirazlarımız bulunmaktadır.

Bu kapsamda İlçe Seçim Kurulu’na gerekli başvurular yapılmış olup hukuki sürecin sonucunu beklemekteyiz.

Önemle vurgulamak isteriz ki seçimler, yalnızca oyların sayılmasıyla değil, yasal itiraz sürecinin tamamlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesiyle sonuçlanır.

Dolayısıyla itirazlarımız henüz karara bağlanmamışken seçim sonuçlarının kesinleşmiş gibi kamuoyuna sunulması doğru değildir.

Kıymetli meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

KAMUOYUNA DUYURU İstanbul 2 No’lu Baro Başkanlığı seçimlerinde açıklanan geçici sonuçlara göre Av. Rıza Saka 1.022, Av. Ali Kasım Tuna 1.016, Av. Murat Güneş ise 51 oy almıştır. Ancak ilk iki aday arasındaki oy farkının yalnızca 6 olmasına karşılık, 31 oyun geçersiz sayıldığı hususu gözden kaçırılmamalıdır. Geçersiz oylar, sandık işlemleri ve oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerimiz başta olmak üzere seçim sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli hususlarda itirazlarımız bulunmaktadır. Bu kapsamda İlçe Seçim Kurulu’na gerekli başvurular yapılmış olup hukuki sürecin sonucunu beklemekteyiz. Önemle vurgulamak isteriz ki seçimler, yalnızca oyların sayılmasıyla değil, yasal itiraz sürecinin tamamlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla itirazlarımız henüz karara bağlanmamışken seçim sonuçlarının kesinleşmiş gibi kamuoyuna sunulması doğru değildir. Kıymetli meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. — Ali Kasım Tuna (@AliKasimTunaTR) October 11, 2026

Öte yandan, kazanan kazanan Saka'yı destekleyen grubun galibiyeti 'tekbirle' kutladığı görüldü.

İstanbul 2 No’lu Barosu seçimlerinde AKP ve MHP'nin desteğini alan Ali Kasım Tuna seçimleri İslami grupların desteklediği Rıza Saka'ya karşı kaybetti Kaybeden Tuna yaptığı paylaşımda sonuca itiraz edeceklerini söylerken, kazanan Saka'yı destekleyen grubun galibiyeti 'tekbirle' kutladığı görüldü https://t.co/32oMLQoq63 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 11, 2026

2020 yılında AKP ve MHP oylarıyla kanunlaşan 'çoklu baro' düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra avukat sayısı 5 bini geçen İstanbul’da yeni baro kuruldu. 50 bine yakın üyesi bulunan İstanbul Barosunda, AKP ve MHP'ye yakın avukatlar yeni baro kurmak için gerekli 2 bin imzayı topladı ve Türkiye Barolar Birliği’den tescil belgesini aldı.