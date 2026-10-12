ASAL Araştırma'nın son anketi ortaya koydu: 'Fon krizi' sonrası AKP'ye soğuk duş!

Fon skandalının ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Krizin gölgesinde, ASAL Araştırma'nın ekim ayı seçim anketi sonuçları açıklandı.

AKP'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Araştırma, iktidar partisinin önceki genel seçime kıyasla yaşadığı oy kaybını ortaya koydu. 2023 genel seçimlerinde yüzde 35,61 oy alan AKP, ankete göre 4,01 puanlık düşüş yaşıyor.

Fon soruşturmasıyla ilgili tartışmaların sürdüğü süreçte açıklanan anket, iktidar partisinin seçmen desteğine ilişkin yeni bir tablo ortaya koydu.

PARTİLERİN OY ORANLARI

"Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada partilerin oy oranları şöyle ölçüldü:

AKP: Yüzde 31,6

YENİ Parti: Yüzde 25,2

DEM Parti: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 8

İYİ Parti: Yüzde 7,1

CHP: Yüzde 5,1

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

Anahtar Parti: Yüzde 3,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,9

Diğer: Yüzde 4,7

Araştırmada kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler, fikri olmayanlar ve yanıt vermeyenlerin oyları orantısal olarak dağıtıldı.

ANKET NASIL YAPILDI?

ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026 Araştırması", 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında yapıldı.

Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde, 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 20 kişiyle görüşüldü.

Örneklemin illere göre dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayısı esas alındı.