CHP’nin 31 Mart analizi: Verileri YSK kesmiş

CHP; Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart akşamı sandıkların batıda sayılmaya başlandığı saat 17.00’den 23.00’e kadar geçen 6 saat içerisinde 31 bin 186 sandığın bulunduğu İstanbul’da yalnızca 63 sandık sonucuna ilişkin veri akışı gerçekleştirdiği belirlendi. Aynı zaman aralığında Ankara ve İzmir’deki sandıkların neredeyse yarıya yakınının sonuçları YSK’nin sisteminden siyasal partilere gönderilmesine karşın İstanbul’a ilişkin bilgilerin gönderilmemesi akılları karıştırdı.



CHP, 31 Mart akşamı YSK’nin partilere gönderdiği verilere ilişkin kayıtları İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir sonuçlarıyla karşılaştırdı. Buna göre 31 Mart akşamı YSK’nin, 23.00 itibarıyla 12 bin 180 sandığın bulunduğu Ankara’da toplam 4 bin 234 sandık sonucunu, 10 bin 161 sandığın bulunduğu İzmir’de toplam 3 bin 645 sandık sonucunu paylaşırken, İstanbul’da ise aynı saat itibarıyla daha fazla sandık olmasına karşın neredeyse hiçbir bilgi göndermediği belirlendi. YSK’nin saat 23.00 itibarıyla 31 bin 186 sandık bulunan İstanbul’dan yalnızca 63 sandık sonucu bilgisini gönderdiği tespit edildi. Analizde, saat 00.00’da bu sayının 9 bine yükselmesine karşın saat 01.00 ile saat 02.00 arasında da YSK sisteminde veri girişi yapılan sandık sayısının sabit kaldığına dikkat çekilerek, YSK sistemine söz konusu saat aralığında hiçbir veri girişi yapılmadığı ifade edildi. Ankara ve İzmir’de ise İstanbul’un aksine saatlik dilimlere bakıldığında veri girişi yapılan sandık sayısının düzenli bir artış gösterdiğine de dikkat çekildi. CHP, YSK’nin seçim akşamı İstanbul’un kaybedildiğinin anlaşılması üzerine veri akışına engel olduğu görüşünü savundu.



CHP sistemi işini yaptı



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP sisteminin kusursuz şekilde çalışarak seçim sonuçlarının elde edilmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, “CHP sistemi, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde iktidar tarafından yapılan manipülasyonları etkisiz hale getirmiştir” diye konuştu. CHP’li Adıgüzel, kurulan sistemin herhangi bir aksaklık olmadan çalışmasının seçim gecesi moral üstünlüğünün elde edilmesinde de etkili olduğuna işaret etti.