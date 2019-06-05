Ekrem İmamoğlu: Neymiş? Ekrem, Pontus'muş, teröristmiş. Allah akıl versin





İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Sizlerin en başta duasına ihtiyacım var. Bana dua edin. İstanbul'daki yakınlarınızla konuşun. Konuşuyoruz değil mi?

-Ben hak, hukuk ve adalet adına o bir avuç insanın yaptığı büyük yanlışları da milletimizle birlikte düzelteceğimize inanıyorum. Kesinlikle olacak. Ben size bir şey söyleyeyim. Seçildiğim gün itibariyle 18 günde çok güzel mesajlar verdik. Halkını, insanını düşünen bir anlayış ortaya koyduk. 18 günde yaptığımız hizmetlerle bile insanımızın gönlünde taht kurduk. Tabii bu 18 gün milletimizi mutlu ederken birilerinin aklını başından aldı. Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim. İstanbul halkı o kadar mutlu olacak ki şaşıracaklar. Millet bize 2024'e kadar İstanbul'u sen yönet dedi. E kardeşim siz işinize bakın biz işimize bakalım. Yani hizmet yarışı yapalım.

-Üniversiteyi bitirmiş, ahlaklı kaliteli, gençlerimiz işsiz. Bunları çözelim. Onlar ne yapıyor. Siyasette ömrünü bitirmiş insanlara belediyede, banka yönetim kurullarında makam arıyorlar. Kadromuz yok diyorlar. Alın size kadro. Milyonlarca.



-Neymiş? Ekrem, Yunan'mış. Ben yerinizde olsam gülerim bunlara vallahi gülerim. Yuhlamak bile nefesinizi yorar. Neymiş? Ekrem, Pontus'muş, teröristmiş. Allah akıl versin. Bana dün köyde gazeteci arkadaşlar 'efendim terör örgütünün kucağı vesaire' dedi. Ben bir tek anamın kucağını biliyorum' dedim.

-Yahu herkese söylüyorum. Bu ülkede 82 milyon vatansever var.