Kemal Kılıçdaroğlu: Haklı olan her zaman güçlüdür

Kılıçdaroğlu ardından il binasının bulunduğu sokakta seçim otobüsü üstünden vatandaşlara seslendi. Vatandaşlarla da tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, "Bizim bir görevimiz var. Bu ülkenin vatanseverleri olarak görevimiz var. Biz Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Biz güzel ülkemizde gelişmiş ülkelerin standartlarını taşıyan bir demokrasiyi de bir demokrasi kültürünü bu ülkeye getirmek zorundayız. Bu amacın gerçekleşmesinde en büyük katkıyı sizler vereceksiniz. Birlikte yapacağız bunu. Demokrasiye ulaşmak kolay bir olay değildir. Demokrasiyi savunmak kolay bir olay değildir. Demokrasi için mücadele etmekte kolay bir olay değildir. Yeri geldiğinde demokrasi için mücadele edenler bedel ödemişlerdir. Ama bizler çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacaksak, huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye bırakacaksak, bütün dünya da 'Türkiye'de demokrasi var ve demokrasi mücadelesi var' dedirteceksek birlikte çalışmak zorundayız" dedi.