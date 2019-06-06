AKP'li vekil: İmamoğlu kazanırsa imansızların putlarını dikecek

Ekrem İmamoğlu’nun belediye bakanı seçildikten sonra Beylikdüzü’nde bir takım icraatlar yaptığını dile getiren İbrahim Aydemir, “Rakibimiz olan adayın oraya iz bırakan icraatları var. İz bırakan diyorum bizim yüreğimizde yara açmış icraatlardır bunlar. Nedir bu milletin bütün değerlerine canhıraş düşmanlık besleyen bir ismi evlatlarımızın dahi genetik olarak unutmayacağı bir ismi orada sembol bir isim hale getirdi. Putunu dikti. Kim bu Makaryos. Kıbrıs’ta onlarca kardeşimizi katletmiş, bütün hayatını Türk İslam düşmanlığına dizayn etmiş biri. Beylikdüzü’nde kendince ölümsüz hale getirdi. Bu adam İstanbul’da başarılı olursa Allah muhafaza Beylikdüzü’nde başlattığı girişimi İstanbul’da zirvelere taşıyacak. Fatih Sultan Mehmet hanın yanına bu imansızların putlarını dikecek. Bu bir vatan vazifesi. Bu bir mücahit vazifesidir. 23 Haziran’da sandıklar açılıncaya kadar bu mücadeleye destek vereceğiz” diye konuştu.



HEYKEL NE ANLAMA GELİYOR?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, söz konusu heykel hakkında TBMM'de yaptığı açıklamada "Beylikdüzü’ndeki heykel Denktaş heykelidir. Ortada Denktaş duruyor. Arkada Denktaş’ın hayat hikayesini anlatan rölyefler. Makarios masada pısmış oturuyor. Denktaş’ta yumruğunu masaya vurmuş ve söylediklerini yaptırıyor. Denktaş’ın Makarios’u esir aldığı ve Makarios’u siyaseten bitirdiği askeri başarıyı gösteriyor. Denktaş ailesi çok mutlu. Rahatsız olacaksa Makarios’un ailesi rahatsız olması lazım. İtiraz edecekse Makarios’un ailesinin itiraz etmesi lazım. " ifadelerini kullanmıştı.