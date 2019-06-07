Kılıçdaroğlu, Ayşe öğretmen ile buluştu



Fotoğraf: Gerçek Gündem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla hapis cezası verildikten sonra sonra tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştiren öğretmen Çelik, daha sonra CHP liderine, kendi imzasını taşıyan karakalem ‘Kılıçdaroğlu portresi’ni takdim etti.



AYŞE ÖĞRETMEN KİMDİR?

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde görev yapan öğretmen Ayşe Çelik’e sokağa çıkma yasakları ve operasyonların sürdüğü dönem telefonla katıldığı ‘Beyaz Show’ programında yaptığı konuşmada “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar medyada çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık! İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” demiş, bu nedenle bir yıl üç ay ceza hapis cezası verilmişti.

Çelik, 20 Nisan 2018’de bebeğiyle birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs 2018’de tahliye edilerek infazı ay ay süreyle iki kez ertelenmişti. 18 Nisan 2019 tarihinde erteleme süresi dolduğu için adliyeye giden Ayşe Çelik, tekrar tutuklanmıştı.

Çelik’in avukatları tarafından AYM’ye yaptığı başvuruda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedilerek Çelik’e 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar vermişti. Kararın ardından Çelik, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 10 Mayıs’ta tahliye edilmişti.