Mansur Yavaş’tan Ankaralılara yağmur ve sel uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları yağmur ve sel baskınları konusunda uyardı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2019 Salı, 18:49

[Haber görseli]Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uyarısında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı neticesinde bugün Ankaramızda kuvvetli yağış ihtimali öngörülmektedir. Belediye personelimiz kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızı da bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

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