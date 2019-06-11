Mansur Yavaş’tan Ankaralılara yağmur ve sel uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uyarısında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı neticesinde bugün Ankaramızda kuvvetli yağış ihtimali öngörülmektedir. Belediye personelimiz kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızı da bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarı neticesinde bugün Ankaramızda kuvvetli yağış ihtimali öngörülmektedir.



Belediye personelimiz kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir.



Vatandaşlarımızı da bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. https://t.co/4GWUFtUFbw — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 11 Haziran 2019