Şahinbey Belediyesi’nden adrese teslim otopark ihalesi

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, yaptığı otopark ihalesiyle bir skandala imza attı. Belediye 280 bin lira + KDV’ye 2017 yılında kiraladığı mülkiyeti kendisine ait otoparkın kirasını 409 bin liraya çıkardı. Kiracı bu yüksek zammı kabul etmeyince yeni bir ihale açarak bu kez aynı otoparkı 233 bin liraya kiraya verdi. Adeta adrese teslim gerçekleşen ihaleye sadece bir şirket ve aynı şirketin yöneticisi katıldı. İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, “Bu ihale vicdanları yaralamıştır. Bir an önce iptal edilip yeniden ilana çıkması gerekmekte” dedi.



Şahinbey Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait İsmetpaşa Mahallesi’ndeki katlı yeraltı otoparkını 2017 yılının ağustos ayında bir vatandaşa ihale açarak 280 bin lira + KDV’ye kiralıyor. İlk yılın kira bedelini de peşin alıyor. Kira sözleşmesinin süresi ise 3 yıl. Sözleşmeye de kiranın yıllık ödeneceğine dair madde koyuluyor. İlçe belediyesi vatandaşa 15 Ekim 2018 tarihinde bir yazı yazarak kiranın 409 bin 220 lira olarak belirlendiğini ifade ediyor. Vatandaş Cumhurbaşkanılığı TÜFE oranından daha fazla kira artışı yapılamayacağına dikkat çekerek bu zammı kabul etmiyor. En fazla kiranın 348 bin lira olabileceği belirtiyor.



Daha ucuza gidiyor



Anlaşma sağlanamıyor ve ilçe belediyesi otoparkın kiralanması için 15 Mayıs 2019’da yeni bir ihale yapıyor. 220 bin lira + KDV ile açık artırma usulü yapılan ihaleye sadece Emr Metin Güler Tekstil şirketi ve şirketin bir yetkilisi katılıyor. 2 kişi de ihaleye 233 bin lira + KDV teklifini veriyor. Yetkili ihale sırasında çekiliyor ve ihaleyi şirket kazanıyor. Otoparkı daha az ücrete kiraya veren belediye yeni ihalede bu rakamı 12 aya da bölüyor.



‘Vicdanları yaraladı’



İlçe belediye meclis üyesi Uğur Kalkan mecliste bu konuyla ilgili konuşma talep ettiğini ancak verilmediğini vurgulayarak “Her konuşmasında şeffaflıktan dem vuran belediye başkanı bu konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatsın. Bu ihalenin ilanı hangi gazetede çıkmış, hangi sitede yayımlanmış hepsini açıklasın. Dilinden şeffaflık düşmeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na bir çağrım olsun. Buyur bu ihaleyi yeniden yap, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayımla da hepimiz görelim şeffaflığı” diye konuştu.