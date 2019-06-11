Yıldırım’dan ‘ekümenik’ skandalı

Yıldırım, twitter hesabından “İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Patrik Bartholomeos’un isim gününü kutluyor, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” mesajını attı. Gelen tepkiler üzerine mesajını silen Yıldırım sonraki mesajında, “ekümenik” ifadesini kullanmadı.



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda Yıldırım’ın söz konusu tweetini okurken, “Bu doğru mudur” diye sordu.



CHP milletvekili Gamze Taşçıer de Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu’na “Pontus” iması yapıldığını hatırlatırken, “Sonra da Rum Ortodoks Patriği’ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tanımadığı ‘ekümenik’ ifadesi ile selam gönderirsiniz. Tepki alınca da hemen silersiniz. AKP adayının bu ifadesi gaftan öte büyük bir skandaldır! Aman Binali Bey dikkat edin, bunun bir sonrası ‘İstanbul’u Konstantinapol yapacağız’ ifadesi olur. Öyle tweet atmayasınız” ifadelerini kullandı.