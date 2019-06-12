Yıldırım'dan taksicilere: Vitrinimizi yeniden gözden geçireceğiz ki kimse dadanmasın

Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada taksicilere hitaben şunları söyledi:

"Herkesin hakkına razı olması gerekir. Hakkına razı olmadın mı kargaşa, kaos ve anlaşmazlık çıkar. Siz hakkınıza sahip çıktınız. Haklı davanızın peşine düştünüz. Ve sonunda da mutlu oldunuz.

''ARABALARINIZI DAHA FİYAKALI YAPACAKSINIZ''

Değerli kardeşlerim, size de düşen görev var. Bu korsancılık, şunlar, bunlar, Uber, kendiliğinden olmuyor. Evinizin içini düzelteceksiniz. Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz. Arabalarınızı daha fiyakalı yapacaksınız. Yollara göre, arabalar aynı olacak ve böylece vitrinimizi yeniden gözden geçireceğiz ki, kimse dadanmasın."