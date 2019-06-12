'Binali Yıldırım’a 'Kürdistan' cezası gelecek mi?'

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un cevaplaması üzere ayrı ayrı soru önergeleri verdi.

Öztürk, AKP'nin İBB Adayı Binali Yıldırım’ın Diyarbakır gezisinde dile getirdiği 'Kürdistan' ifadeleriyle ilgili geçmişten örnekler vererek ne gibi yaptırımlar uygulanacağını sordu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmalardan ilgili kısımları yazılı soru önergesinde kullanan İYİ Partili Öztürk, “Bu sözde 'Kürdistan' kelimesini Meclis çatısı altında kullanıldığı için ceza alanlar var, Binali Bey’e de ceza verilecek mi” diye sordu.

Öte yandan Yasin Öztürk TBMM’ye sunduğu soru önergesinde 'Kürdistan' ifadesini kullanan CHP, İYİ Parti ya da SP’li milletvekili olan belediye başkan adayı olsaydı kendilerine 'terörist' yakıştırması yapılacak mıydı? Ya da Sayın Binali Yıldırım örneğinde olduğu gibi sessiz mi kalınacaktı” dedi.