Bahçeli rahatsızlığını iletti

Görüşmede, Bahçeli’nin Erdoğan’a, “özellikle AKP’nin son düzlükte Kürt kökenli seçmenlere yönelik sözleri” üzerine “MHP’nin ilkelerinden taviz vermeyeceği, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin bekası için oluştuğu ve MHP’nin de milli bekanın savunucusu olduğunu” ilettiği ifade edilidi. Bahçeli’nin ayrıca ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimde, “Türkiye’nin bağımsız bir ülke olduğu ve iktidarın atacağı adıma MHP’nin destek vereceğini” söylediği öğrenildi. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır’da “Kürdistan” ifadesini kullanmış ve Fener Rum Patriği Bartholomeos için “ekümenik” paylaşımı yapmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin töreninde “Kürdistan şehitleri” için saygı duruşunda bulunmuştu. Bu tutumlar MHP kanadında rahatsızlık yaratmıştı. Bu arada Bahçeli’nin seçim çalışması için bugün İstanbul’da çalışmaya başlayacağı bildirildi.