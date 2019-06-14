Akşener: Araştırdık seçimin iptalinin asıl nedenini öğrendik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 23 Haziran seçimleri öncesi İstanbul programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Arnavutköy’de yurttaşlarla bir araya gelen Akşener’in sonraki durağı Büyükçekmece oldu. Akşener’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

''ASIL SEBEP DUYGUSALMIŞ''

Erdoğan bir konuşma yapmıştı. 31 Mart akşamı. Bunun büyük bir şans olduğunu düşündüm. Hepimizin Cumhurbaşkanı gibi konuştu. Sonra devreye ne girdi bilmiyoruz, 3 harfliler mi 5 harfliler mi işler değişti. Sonra bir baktık seçimler iptal edildi. Araştırdık seçimin iptalinin asıl nedenini öğrendik. Asıl sebep duygusalmış.

Kısacık iki şey söyleyeyim 6 bin araba kayıp en düşük modeli Passat şoför, benzin parası sizin cebinizden çıkıyor. Vatandaşa bakıyorsun her evde en az bir işsiz.

''O DAMAT VAR YA O DAMAT''

O parayla istihdam sağlanabilir, İstanbul uçar ama görüyoruz ki yandaşlar uçmuş. Biz 31 Mart’tan sonra şunu yapabilirdik, itiraz edip çamurluk yapabilirdik. Neden yapmadık? İstanbullunun ferasetine güvendik. İki ekonominin hali perişan, o damat var ya o damat, ekonominin içine tükürdü.

Yurt dışı ile ilişkiler berbat, Türkiye en zor dönemini yaşıyor. Sayın Erdoğan’ın yanında görünenler onu satarlar ama hepiniz şahitsiniz biz buradayız onu ele dövdürmeyiz.

Bu yüzden yapılan haksızlığa rağmen yola çıktık. Şunu hiç unutmayın iki adayın katıldığı bir seçime gitmiyoruz. Biz sivil darbe ile hakları elinden alınmış, seçilmiş belediye başkanı ile seçimi kaybeden diğer aday arasındaki bir seçime gidiyoruz.

10 günümüz kaldı sabredeceksiniz. Yemin ettim sinirlerimi aldırttım. Sizden istediğim sabretmeniz. Ağabeyler çok sinirli, kavga çıkarın diye her şey yapılacak ama yapmayacaksınız.