AKP'li vekilden BBP'li belediyeye tepki: Muhtarlar salonu terk etti



31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin kaybettiği Erzurum’un Oltu ilçesi Belediye Başkanlığını BBP adayı kazandı. Oltu ilçesinde eski İçişleri Bakanı ve AKP Erzurum Milletvekili Selami Altunok ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 28 Haziran günü muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakamlık Toplum Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlarla, AKP’li vekil Altunok ve AKP’li Belediye Başkanı Sekmen arasında gerginlik yaşandı. Toplantının başında Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Oltu’ya yönelik yaptığı yatırımları aktaran AKP’li Başkan Sekmen, “‘Geçen dönem yapıyordunuz’ şeklinde sorabilirsiniz, olabilir. İlçe belediyelerimizin yapamadığı, eksik kaldığı yerde bizde tamamlıyorduk. Bu bir geçiş dönemiydi. Tabii biz her şeyi yapmaya soyunursak bunun altından kalkmamız mümkün değil” şeklinde konuştu.

Oltu Medya'da yer alan habere göre Sekmen’in ardından konuşan AKP’li Altınok ise 31 Mart Mahalli Seçimlerinde Oltu’yu kaybetmelerinden ötürü üzgün olduklarını, ancak bunun bir değerlendirmesini yaptıklarını da ifade etti. Ardından muhtarlara söz verildi. Muhtarların talep ve şikâyetlerini dile getirdiği esnada Milletvekili Selami Altınok’un “Kimse kusura bakmasın. Benim partimden olmayan belediyeye yardım da yok” sözleri üzerine Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir ve BBP Büyükşehir Encümeni Hikmet Dağ’ın tepki göstermesi üzerine salonda tartışma çıktı.

‘Cezalandırmaktır, ötekileştirmektir’

Oltu Belediyesi’nin iş makinası eksikliği nedeniyle 65 köy, 7 mahalleye yetişmekte zorlandığını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Demir’e, “İş makinalarınız yoksa çıkmayacaktınız meydana” şeklinde karşılık veren Milletvekili Altınok’un bu sözleri tartışmayı daha da alevlendirdi. Yaşanan tartışma üzerine muhtarların bir kısmı salonu terk etti. Demir’in “Bu tavrınız doğru değil. Bu bizi değil, Oltu halkını cezalandırmaktır, ötekileştirmektir’ sözleri üzerine Milletvekili Altınok, sözlerinin yanlış anlaşıldığının belirtti.

‘Çağırmak zorunda değiliz’

Belediyenin toplantıya davetli olmadığı halde orada bulunmasını provokasyon olarak değerlendiren Altınok’a, Büyükşehir Encümeni Dağ, “Biz sizlere elimizi uzatıyoruz. Siz bizi dışlıyorsunuz. Böyle bir tahammülsüzlük olmaz. Bunun bir tek anlamı var. Bizi muhtarlar ve ilçe halkıyla karşı karşıya getirmek. Ayıptır, böyle şey olmaz. ‘Seçimi biz kaybettik, cezasını siz çekeceksiniz’ şeklinde bir yaklaşım olmaz. Burada ilçe belediyesinin yapacağı işleri anlatmak için muhtarlarla toplantı yapıyorsunuz. Konunun direkt muhataplarından Oltu Belediyesini neden çağırmıyorsunuz?” derken Başkan Mehmet Sekmen, belediyeyi çağırmak zorunda olmadıklarını dile getirdi.