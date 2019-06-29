Halkın malı TOKİ'ye

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi “kentte ortak yönetimi etkin kılmak” amacıyla ilk kez toplandı. Kent Konseyi toplantısı öncesi konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Belediyenin gayrimenkullerinin bir kısmının TOKİ’ye devredildiği ortaya çıktı. Bu durumdan ben zarar görmüyorum, Ankara halkı zarar görüyor” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, “ortak aklın kent yönetiminde etkinliğini sağlamak” amacıyla Başkan Yavaş’ın çağrısıyla ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Kent Konseyi Genel Kurulu’na Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, başkentte bulunan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları, belediye temsilcileri, üniversiteler ve muhtarlar katıldı. Kent Konseyi Divanı’nın seçilmesinin ardından Kent Konseyi Başkanı ve 21 kişilik yürütme kurulu üyesi seçildi. Başkanlığa seçilen ATO Başkan Vekili Halil İbrahim Yavuz; Kadın, Gençlik, Engelli Meclisi’nin bulunacağı konseyde çalışma gruplarının da aktif olarak göreve başlayacağını belirtti.

‘Yetki belediye başkanında’

Genel Kurul öncesinde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yavaş, belediyede yaşanan “yetki” krizi ile Ankara Halk Ekmek AŞ’ye atadığı yeni yönetimin Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylanmamasına ilişkin “Bu kararların ve tartaşmaların siyasi olduğu ortada” dedi. Yavaş, yasanın açık olduğunu ve yetki tartışmasının yaşanmadığını vurgulayarak, “Yeniden yetkinin belediye meclislerine verilmesi konusunda yasa taslağı hazırlanıyor. Bu konuda yasa taslağı hazırlandığına göre, yetki şu an belediye başkanında. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Sayın Cumhurbaşkanı’nın sık sık söylediği ‘Davul başkasının, tokmak başkasının olmaz’ dediği konu budur” dedi. Yaşanan aksaklıklardan işçilerin etkilendiğini belirten Yavaş, “İşçi ikramiyelerini ödemedi diye bizi eleştiriyorlar. O işçiler şirketlerin işçileri, onlar ödesin o zaman. Herkes demokrasiye saygı duymalıdır” dedi.

‘600 milyon alacağımız var’

Yavaş, gazetecilere Büyükşehir Belediyesi’nin depolarını gezme çağrısında da bulunarak, “Envantere kayıtlı olmayan birçok şey var. Ne alınmış neden alınmış belli değil. Bunları zaman içinde sizlere açıklayacağız” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce şehir hastanelerinin yollarını yapmak için hükümetle anlaşma yaptığını aktaran Yavaş, şunları kaydetti: “Ankara Büyükşehir Belediyesi 800 milyon liralık yol yapmış. Yaklaşık 200 milyon lira için bir şekilde anlaşılmış ama 600 milyon lira alacağımız var. Bunun karşılığında bir protokol yaparak, ‘Ankara’daki maliye hazinelerini satın, buradan paranızı alın’ demişler. Biz de yakın zamanda asfalt ve şehir geçişi ihalesi yapacağız. Eskişehir yolundaki Yaşamkent sıkışıklığını ortadan kaldıracağız. Bu ihaleleri bu yıl bitirmek için bu gayrimenkulleri satmak için ilan verdik. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen yazı ile bu malların hepsinin TOKİ’ye devredildiği ortaya çıktı. Bu durumdan ben zarar görmüyorum, Ankara halkı zarar görüyor.”