DSP'de flaş gelişme: Muammer Aydın partisindeki görevlerinden istifa etti

31 Mart seçimlerinde DSP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muammer Aydın istifa haberini Twitter hesabından duyurdu. Aydın, şu açıklamay yaptı: "DSP ‘deki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Haziran 2013 itibariyle üyesi olmaktan onur duyduğum ve bu güne kadar ilke ve kararlarına uyarak görev yaptığım DSP'deki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulundaki görevimden gelinen süreçte, Genel Başkan Önder Aksakal’ın genel olarak partide rahatsızlık yaratan olumsuz tutumu ve 23 Haziran seçimi sürecindeki parti tüzük ve ilkeleri ile başkanlar kurulunun ve parti meclisinin kararlarına aykırı, tamamen bireysel şahsi menfaate dayalı, parti kurumsal kimliğine ve bu güne kadarki partinin fiili ve teorik uygulamalarına, parti menfaatlerine , onursal genel başkanımız sayın Bülent Ecevit‘ in öğretisine ve demokratik sol kültüre , ülke menfaatlerine ve bu doğrultudaki siyaset anlayışıma ters , toplumda dsp’nin yanlış algılanmasına neden olan açıklamaları benim artık bu görevlerde kalmamam için yeterli sebep oluşturmuştur. Bu güne kadar DSP Çatısı altında tanıdığım ve birlikte çalışmaktan onur duyduğum önceki Genel Başkanım Masum Türker’e, tüm Başkanlık Kurulu Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi arkadaşlarıma, bu İlkeleri yaşatan ve paylaşan tüm Demokratik Solculara teşekkür etmeyi bir borç ve görev biliyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir. Saygılarımla."

DSP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı yarışından çekildiğini duyurmuştu. Twitter hesabından açıklama yapan Aydın, "24.05.2019 Saat 09.54 itibariyle DSP İBB Başkan adaylığından çekilme dilekçemi İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na sundum. Her şey güzel olacak" ifadesini kullanmıştı.







KAMUOYUNA



DSP ‘DEKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE BAŞKANLAR KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM.

SİYASET İLKE VE DOĞRULTU TUTARLILIĞI GEREKTİRİR

Saygılarımla

30.Haziran.2019

Av.Muammer Aydın

DSP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ — Av. Muammer AYDIN (@AvMuammerAYDIN) 30 Haziran 2019

İKİ İSTİFA DAHA

DSP Genel Başkan Yardımcıları Erdinç Özdil, ve Hasan Uğurtürk'ün de görevlerinden istifa ettikleri bildirildi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Erdinç Özdil, yaptığı yazılı açıklamada, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile derin fikir ayrılıkları yaşadıklarını" belirtti.

"Demokratik Sol rotasından çıkmış bir genel başkanın arkasından gitmemek ve yanlışlarına ortak olmamak adına genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum." ifadelerini kullanan Özdik, "Demokratik Sol mücadelesinin nefesinin yettiği yere kadar devam edeceğini" kaydetti.

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Uğurtürk ise Twitter hesabından, "23 Haziran seçimleri sürecinde DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal ile oluşan derin anlayış farklılığım genel başkan yardımcılığı görevimi sürdürebilmemi olanaksız kılmıştır. Gizlenemez hale gelen ve artık partimize zarar verebileceğini düşündüğüm bu olumsuz duruma genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek son veriyorum." paylaşımında bulundu.

Özdil, Aydın ve Uğurtürk, parti meclisi üyesi olarak görevlerini sürdürecek.