Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Eşbaşkan mı diyeyim?

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:



-"Her geçen gün artan bir ilgiyle bizleri takip eden, destek olan aziz milletimizi muhabbetle selamlıyorum. Birkaç gün önce kara kuvvetlerimizin 2228. Yılını kutladık. Gittikleri yerde mazlumu koruyan ordumuzu, gazi meclisimizden saygıyla selamlıyorum. Tarih şahittir ki Mehmetçiğin postalının bastığı yerde gül biter. Kağıttan kaplanmış diye ordumuza hakaret edenleri, Genelkurmay Başkanı'nı 'örgüt lideri' diye tutuklayanları, 'kumpas davasının savcısıyım' diye övünenleri Allah’a havale ediyorum. Ülkemiz yepyeni bir dönemi eski ve büyüyen sorunlarla karşılıyoruz. Zaman zaman devletlerin sorunları olur ama bu kez aynı hatalara tekrar düşen bir iktidar var. Dünya birkaç gündür Japonya’daki G-20 zirvesini konuşuyor. Türkiye’ye yaptırım planlayanlara, tezgah hazırlayanlara karşı devletimizin yanındayız. Trump ile görüşme maalesef rehin alındığımızı ortaya koydu. Dünün 'Eyy Trump’ı, bugünün 'dostum Trump’ı' papazı da bırak dedim bırakıverdi dedi. Trump’ın açıklamalarında yaptırımların gündemden düştüğüne dair bir izlenim yok. Görünen o ki S-400’ler alınsa bile depolarda çürüyecek, gıcır gıcır patriotlar, Boeingler alınacak. İktidar, Suriye’deki hatalarını küçük bir ölçekte Libya’da yapmaya devam ediyor. Libya’da serbest bırakılan vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun diyorum. Allah aşkına, şu anda sapır sapır dökülen uyduruk sisteme Türkiye neden geçti? Ben sayın Erdoğan’ın bir kez daha fena halde tufaya getirildiğini, bu sefer de yakın çevresi ve ortağı tarafından kandırıldığını düşünüyorum. Sayın Erdoğan’a soruyorum. Yapılan her yanlış icraatın sorumlusu değil misiniz? Ak Parti ile milletin arasına zengin, şımarık yöneticiler girdi. Bunlar şahsi tercihleriniz, ama bizi ilgilendiren kısmı milletimize verdiği zarar. Siz her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz, zararı milletimiz ödüyor. Millet fırsat eşitliği ve hakça bölüşme istiyor, siz beş müteahhite veriyorsunuz."

-Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın... Pardon 'emeklilikte Saray'a takılanlar'ın sorunlarını çözersin, o zaman teşekkür ederiz. 3-5 müteahhitin cebini doldurdun diye teşekkür bekliyorsan daha çok beklersin. Dün yaptığınız yollar bugün karın doyurmuyor

-'Millet ehil olanı seçmedi' demek cunta kafasıdır. Milletin kararını beğenmeyen bir milliyetçilik yoktur, olamaz.

-31 Mart'tan önce beka diyenler Öcalan avukatlarıyla görüşsün dediler, terörist başıyla mektup arkadaşı oldular. Küçük ortak terörist başını dinleyin diye celallendi. Ben ayna tutunca Öcalan tekrar terörist başı oldu. İBB için sadece terörist başından değil aynı soyadı taşıyan kim varsa medet umdular. Kırmızı bültenle aranan askerimizin katili bir haine mikrofon uzatıldı.

-Küçük ortak, 'Öcalan canisi HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapın diyorsa bunu görmezden gelemezdik' diyor. Dün flu görüyordu. Bugün görmeden duramıyor. Küçük ortak deyince kızıyor. E ne diyeyim? Eş başkan mı diyeyim.

-Sayın Erdoğan, sekiz aylık İçişleri Bakanlığı'mda yol, köprü yapmadım ama en etkin terör mücadelesini yaptım. Bu sekiz ayda hangi emirleri imzalamışım, en kritik kararları almışım öğren. O İçişleri Bakanlığı'nı meşgul eden iftiracı kişi de öğrensin.

"AÇILIMLARI SAKIN AKLINIZDAN GEÇİRMEYİN"

"Sayın Erdoğan ‘Ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum’ dedi. Kendisi kandırıkçılar tarafından senelerce kandırılıyor. Bir de bu rezilliğe imza atanlara, bu işe sahip çıkıyor. TRT ekranlarına çıkarılan karakollarımıza saldırmış, 74 vatan evladını şehit etmiş bir alçaktır. Hadi bizi saf sanıyorsun da mahşerde peygamber efendimize komşu şehitlerimize nasıl anlatacaksın. TRT devletin televizyonudur. Milletin sözcüleri olan muhalefete kapattığınız TRT’yi terörün eli kanlı alçaklarına açamazsınız. İktidar partisini uyarıyorum. Milletin kararı ile mağlup oldunuz. Terör örgütleri ile aranıza mesafe olsun. Açılımları sakın aklınızdan geçirmeyin."

"NE ZAMAN SURİYELİLER DÖNER, O ZAMAN TEŞEKKÜR EDERİM"

"Sayın Erdoğan bana yaptıklarımız için neden teşekkür etmiyorsun diye soruyor. Sen yol yaptın diye teşekkür isteyemezsin. Allah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yapanlardan razı olsun. Sen yapsaydın Asya ile Avrupayı birbirine bağladık diye teşekkür beklerdin. O ballı ihaleleri alanlar teşekkür etsin sana. Milletin cebinde o köprülerden geçecek para bırakmadın. Gençlerin işi, araba alacak parası yok. Onlar için ne yaptın? Ne zaman Suriyeliler evine döner o zaman teşekkür ederim. Milletin kanını emen hırsızlardan hesap sorarsanız o zaman teşekkür ederim. 3-5 müteahhidin cebini doldurdun diye teşekkür etmem."

-"Yol da yapacaksınız, ekonomiyi düzelteceksiniz bunlar sizin göreviniz. Yaparsanız iktidarda kalırsınız, yapamazsanız gidersiniz. Sayın Erdoğan bana İçişleri Bakanlığım döneminde neden yol yapmadığımızı sordu. Tabi teröristbaşının kardeşinin kırmızı bültenle arandığını bilmeyen birinin İçişleri Bakanı’nın görevinin terörle mücadele olduğunu bilmemesi normal. Ben Türkiye’deki en etkili terörle mücadeleyi yaptım. Sana tavsiyem, her türlü evrak elinin altında. Bu 8 ayda hangi emirleri imzalamışım, hangi kritik kararları almışım öğren. İçişleri Bakanı’nın görevini asayişi sağlamak olduğunu öğrenin. Sen küçük ortağınla yetineceksin. Bizden sayın Bahçeli gibi olmamızı sakın bekleme. Hani her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır derler ya, her başarısız iktidarın arkasında bir Bahçeli vardır. Her ekonomik krizin arkasında bir Bahçeli vardır. Bu şahsiyet girdiği her ortaklık yerinde durmuyor. Allah'a şükür biz ucuz atlattık. İyi ki bizi attı. Ben sayın Bahçeli'ye bir teşekkür ederim. Teröristbaşının mektubuna sahip çıkarak, illet, zillet diyerek İYİ Parti’yi kurmamızın nasıl doğru bir karar olduğunu gösterdi. Biz milletimizle İstanbul’da demokrasiye sahip çıkmamız birilerini kızdırdı. Kendini milletin üstünde görenlere sizden büyük Allah var dedik. Ayrıştırmadan, iftira atmadan siyaset yaptık, kin ve nefret dilini bırakın dedik. Milletimiz bizin sevgi dilimize onay verdi. Bu tablo karşısında akıllı olan sözlerini gözden geçirir. Milletin şamarını yediniz hala mı anlamıyorsunuz? Bunların esas dertleri benimle ve İYİ Parti ile…"

"İFADEYE ÇAĞIRIN ANLATAYIM HER ŞEYİ, FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI KİMMİŞ ARAŞTIRILSIN!"

"2016 yılında bir soruşturma açmışlar, aramızda bulunan milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı bunu biliyor. Küçük ortağın gönlünü hoş etmek için FETÖ soruşturması açtılar. İfadeye de çağırmadılar, dosyayı rafa kaldırdılar. İncelediler bir şey bulamadılar. Sayın Erdoğan büyük bir öfkeye kapılıp bu kadın diyerek beni tehdit etti, hapse koyacağını söyledi. Kaçacak deliği yok dedi. Ama TBMM’yi, bu gazi Meclis'i delik görüyorsun, ayıptır. Manisa’da çantamı hazırlayıp çıktım, bu çanta Menderes’in elindeydi, Demirel’in elindeydi, Ecevit’in, rahmetli Başbuğ Türkeş’in elindeydi. Bu çanta Pınarhisar’a giderken senin elindeydi, şimdi benim elimde teşekkür ederim. 28 Mayıs’ta talimat verdi, dosya raftan indi. Bana çemkirdiği gün savcı bana yazdı. 2016’daki dosya için telefon kayıtlarımız istiyor, günaydın! Bunu anlamı şudur: Kızım sana söylüyorum gelinim sen anladın, Başarısız oldular, çok kızdılar, dolayısıyla İstanbul, Ankara, Adana, Antalya seçimlerinin faturasını bana ve partime kesti. Biz bundan şeref duyarız. Koca devleti 3-5 zibidiyle yöneten ben miyim kardeşim? Hodri meydan! Siyasi ayak kimmiş diye soruyoruz, siz 'ne ayak' diyorsunuz. Ben bu soruşturmayı Türkiye’de FETÖ ile mücadele denen o ortaoyunu perdesini yıkmak için kendime vesile olarak görüyorum. Tek bir şey istiyorum. Kaldırın gizlilik kararını beni ifadeye çağırın anlatayım her şeyi, araştırılsın FETÖ’nün siyasi ayağı. Kim kimin döşeğinde yatmış, konuşalım araştırılsın. Kimler turizm acentesi gibi uçak dolusu adamları bunların inine göndermiş konuşalım araştırılsın. Gece 'babam hocaefendi için namaza kalkıyor' diyen damat kimmiş konuşalım araştırılsın. Zamanında Meral Akşener’i dinlemediğiniz konuşalım araştırılsın. Hala siyaset yapan ortakların partilerinde çocuklarını FETÖ'nün adamlarına ABD’de okutup paralarını ödetenler kimmiş konuşalım araştırılsın. Yargıyı nasıl, hangi saiklerle FETÖ’ye teslim ettiniz konuşalım araştırılsın. Size 4 yaveri kim verdi 4'ü nasıl FETÖ’cü çıktı konuşalım araştırılsın. Yarın Osman Öcalan'a yaptığınız gibi TRT’yi Pensilvanya’ya göndermenizin önüne geçmek için konuşalım araştırılsın. Bu işten öyle kolay kaçamazsın Sayın Erdoğan. Anadaolu’da bir söz vardır. İti öldürene sürdürürler."