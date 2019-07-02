Maaşına zam yapılan Arınç topu Erdoğan'a attı

Cumhurhurbaşkanlığı tarafından yeni oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), ilk aldığı kararda aldıkları maaşı 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarmıştı. Bir TV kanalında bu olayın sorulması üzerine bunu gündeme getirenlere "edepsizler" diyen Arınç, eleştirilerin odağı haline gelince Twitter'dan açıklama yaptı. Arınç'ın olayın montaj olarak nitelemesi dikkat çekti. YİK üyelerinin maaşlarına zam yapma yetkisinin bulunmadığını belirten Arınç, yetkinin Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu söyledi. Arınç, yeni parti iddialarına da değinerek, "AK Parti'yi ve onun liderini savunan Bülent Arınç’ı yıpratmak istiyorlar" ifadesini kulandı.



"YALAN, İFTİRA, MONTAJ..."

Arınç'ın açıklaması şöyle:

Birazdan; son günlerde şahsımı ve şahsım özelinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nu karalamak adına yalan, iftira, montaja dayanan ve maksatlı bir şekilde dolaşıma sokulan video hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yapacağım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Önceden kararlaştırdığımız bir program çerçevesinde 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında eşimle ve dostlarımla birlikte 5 ülkeyi kapsayan Balkan seyahatine çıkmıştık. Bugün yurda döndük.

Gezimizle ilgili güzel hatıra ve notları sizlerle ayrıca paylaşacağım ancak yurt dışında bulunduğum süreçte son günlerde sosyal medya kaynaklı kamuoyunu etkilemeye yönelik yalan ve iftiraların ulaştığı çirkin seviyeyi görünce bir açıklama yapmaya ihtiyaç duydum.

Habertürk’te Sn. Kübra Par ile geçmişte yaptığım bazı programlardaki sözlerimin günler sonra kasıtlı montajlarla çarpıtıldığını üzülerek izledim.

Kasıtlı olarak programdan günler sonra dolaşıma sokulan bu montaj eseri video, bu polemikten çıkar sağlamaya çalışan kişi veya kişilerin ürünüdür.

Bu orijinal videoda görüleceği üzere “insanî ve islâmî görevim” olarak tanımladığım kavram, eleştiri hakkıdır. Çünkü benim İslâm ve demokrasi anlayışımda eleştirinin yeri ve payı büyüktür.

Montajlı olarak dolaşıma sokulan bu video ile oluşturulmaya çalışılan algı ise Cumhurbaşkanımızın yanında olmamı “insanî ve islâmî görev” olarak gösterme çabasıdır.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun yaptığı toplantı, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve G20 Zirvesi için yurtdışına çıkmasından hemen önce yapılmıştır. O günlerde önceden planlanmış bir yurtdışı seyahatim nedeniyle de o toplantıya katılamadım.

"YETKİ ERDOĞAN'DA"

Toplantı sonrasında tarafıma yapılan bilgilendirme ile toplantıda YİK’in çalışma usul ve esaslarının istişare edildiği öğrendim.

Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir.

Montajlanmamış bu videoda da belirttiğim üzere bizlere devlet tarafından gerekli imkanlar sağlanmaktadır. TBMM’de bir odamız, sekretarya ve koruma ihtiyacımızı sağlayan personelimiz ve bir de emekli maaşımız mevcut.

Yukarıdaki videoda görüleceği üzere “edepsizler” tanımını kesinlikle vatandaşlarımız ve iyi niyetli insanlar için değil, sahte kimliklere sığınarak hayali rakamlar uydurup, sosyal medyadan nefret kusan, hakaret eden troller için kullandım. Bu tanımlamanın da halen arkasındayım.

Ekte bulunan, soru ve cevabını bağlamdan koparan, montaj videolarla yalan ve iftiraların peşine siyasetçilerin de takılmasını üzüntüyle karşılıyorum. Belki yakın bir zamanda bir televizyon programında daha geniş bir şekilde bu konuyu enine boyuna görüşeceğiz.



YENİ PARTİ İDDİALARINA DEĞİNDİ

Bu ithamların sadece şahsıma yöneltilmiş olmasının tek sebebi, şahsımı itibarsızlaştırmak ve yıpratmaktır.

Bülent Arınç ile para konusu hiçbir zaman yan yana gelmemiştir. İkincisi AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma iddialarının konuşulduğu bu ortamda AK Partiyi ve onun liderini savunan Bülent Arınç’ı yıpratmak istiyorlar.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.