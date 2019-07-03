Akıncı’da S-400 hazırlığı

Eski adı Akıncı olan, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ismi “Mürted” olarak değiştirilen hava üssü, darbe girişimi sonrası “yedek meydan” statüsüne düşürülmüş ve bünyesindeki filo komutanlıkları lağvedilmişti. İlk S-400 malzemelerinin Mürted Hava Üssü’ne getirilmesinin ardından sistemin kuruluş süreci başlayacak. Sistemin kuruluşunun bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. S-400’leri kullanacak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli mayıs ayında Rusya’ya eğitime gönderilmişti.

Öte yandan alınması durumunda Türki-ye’ye yaptırım uygulayacağını açıklayan ABD ile yapılan görüşmelerde S-400’lerin konuşlandırılacağı yer konusunun da gündeme geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Türk tarafının, S-400’leri ilk olarak Akdeniz kıyısında konuşlandırılmasının planlandığını ABD’ye ilettiği, ancak ABD’li yetkililerin böyle bir adımın Doğu Akdeniz’deki gerilimi artıracağını öne sürerek, konuşlandırmanın buraya yapılmasına itiraz ettiği belirtildi. S-400’lerin nereye konuşlandırabileceğiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Nisan’da ABD ziyaretinde konuşmuş, “S-400’ün görevi muhtemelen Ankara ve İstanbul’un savunması olacak” demişti.