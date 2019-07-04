Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti hazırlıkları süren Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili olarak “AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecekler” dedi. Milletvekillerinin yeni sistem, Kürt meselesi ve ötekileştirme eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, “Kürt meselesi var demek bize hakarettir” diye konuştu.

Erdoğan, seçim sonuçlarının değerlendirilmesi, yeni sistemdeki aksaklıklarla ilgili görüşlerinin alınması, gündemdeki konulara ilişkin eleştirileri ve önerilerini dinlemek için milletvekilleriyle gruplar halinde toplantı yapılması kararı alırken, 60 vekilin yer aldığı ilk grupla dün sabah kahvaltısında bir araya geldi. 3.5 saat süren dünkü toplantıda söz alan vekiller, eleştirilerini dile getirdi. Bir milletvekili, eskiden milletvekillerinin ve TBMM’nin daha itibarlı olduğunu, yeni sistemle birlikte geriye gidiş olduğunu belirterek, bakanlardan şikâyetçi oldu.

‘Tartışmak millete hakaret’

Bakanlara ulaşılamadıkları sitemleri üzerine Erdoğan, “Öyle şey olmaz. Grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcılarına ulaşın” dedi. Sistemle ilgili eleştirileri saygıyla karşıladıklarını kaydeden Erdoğan, “Ancak bunun tartışılması, eski sisteme dönülmesinden bahsedilmesi millete hakarettir” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında sistemin tüm yönleriyle ilgili bir çalışma yapıldığını kaydeden Erdoğan, “Uygulamada eksiklikler varsa, ihtiyaç duyulursa değerlendiririz” dedi. Bir milletvekili, Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının artırılması, bir tanesinin milletvekilleri arasından belirlenmesi üzerine Erdoğan, “ABD’de o kadar nüfusa bir başkan yardımcısı var” diye konuştu.

Toplantıda Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun parti hazırlıklarının gündeme gelmesi üzerine Erdoğan, AKP’nin istikamet partisi, bunun da halkın ve hakkın istikameti olduğunu belirtti. Erdoğan, “Bu istikameti şaşıranlar oldu. Rüyalara dalanlar, mühendislik hesaplarıyla konum bulmaya çalışanlar, AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecektir. Onların ne peşinde olduğu değil, bizim ne iş yaptığımız önemli” görüşünü dile getirdi. Yunus Emre’nin bir şiirinden alıntı yapan Erdoğan, “Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep illa edep” diye konuştu.

‘Kürt meselesi yok’

Bazı milletvekillerinin Kürtler’in ötekileştirildiği eleştirisinde bulunması üzerine Erdoğan, “Biz Kürtler için her şeyi yaptık. Kürt meselesi var demek bana, bize hakarettir. Türkiye meselesi vardır. Türkiye’yi bir bütün olarak ele almak gerekir” dedi. Bir milletvekilinin partinin kullandığı üslup ve dilin kutuplaşmaya yol açtığı, daha kucaklayıcı belirtmesi üzerine Erdoğan, “Ben kimseyi ötekileştirmiyorum. CHP’nin, HDP’nin yaptıklarını anlatıyorum” dedi. Havuz medyasının partiye artık zarar vermeye başladığını kaydeden bir milletvekili, “Hiç kimse havuz medyasını izlemiyor, inanmıyor da” dedi.

‘Seçim yenileme hataydı’

23 Haziran seçiminin yenilenmesinin büyük bir hata olduğunu söyleyen milletvekilleri oldu. “13 bin fark o şekilde kalsaydı İmamoğlu da rahat edemezdi. Mağduriyet algısı da oluşmazdı” görüşü dile getirilirken, bir milletvekili Abdullah Öcalan’ın mektubuyla ilgili olarak “Öcalan son anda CHP’ye oy isteseydi biz seçimi alırdık” diye espri yaptı.