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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul için yeniden yağış uyarısı

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul için yeniden yağış uyarısı

14.06.2026 09:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul için yeniden yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 14 Haziran 2026 Pazar gününe ait günlük ve önümüzdeki günleri kapsayan haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul'da sıcaklıklar hafta ortasında 31 derecelere kadar çıkarken, hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakacak.
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Bugün (14 Haziran Pazar) İstanbul genelinde parçalı bulutlu ve ılıman bir hava hakim. Güne 19°C ile başlayan megakentte, öğle saatlerinde termometreler 26°C'yi gösterecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 23°C'ye, gece ise 20°C'ye gerileyecek.

Nem oranı: Yüzde 50 - Yüzde 75

Rüzgar: Lodos yönünden hafif, aralıklarla orta kuvvette (10 - 35 km/sa)

Deniz suyu sıcaklığı: 21°C

Bugün şehir genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor.

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SICAKLIKLAR ARTIYOR, POYRAZ SERT ESECEK

Haftalık rapora düşülen özel "DİKKAT" notuna göre; Cumartesi gününe kadar İstanbul semalarında parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu süreçte hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece birden artarak 29-31°C gibi yaz değerlerine ulaşması tahmin ediliyor.

Ancak artan sıcaklıklara rağmen, hafta boyunca rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla sert (15-35 km/s) esmesi öngörülüyor.

GÜN GÜN HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hafta boyunca yağışsız ve güneşli geçecek günlerin ardından, İstanbulluları Cumartesi günü yağmurlu bir hava bekliyor.

İşte gün gün ayrıntılar:

15 Haziran Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 19°C - 29°C. (Yağış beklenmiyor)

16 Haziran Salı: Parçalı bulutlu. Sıcaklık 21°C - 31°C. (Yağış beklenmiyor)

17 Haziran Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 21°C - 30°C. (Yağış beklenmiyor)

18 Haziran Perşembe: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 20°C - 29°C. (Yağış beklenmiyor)

19 Haziran Cuma: Açık ve Güneşli. Sıcaklık 20°C - 29°C. (Yağış beklenmiyor)

20 Haziran Cumartesi: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Sıcaklık 20°C - 27°C. (Beklenen yağış miktarı: Metrekareye 5 - 15 kg arası)

Yetkililer, hafta içi artacak sıcaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını, hafta sonu planları yaparken ise Cumartesi günü beklenen sağanak yağışın göz önünde bulundurulmasını tavsiye ediyor.

İlgili Konular: #hava durumu #akom

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