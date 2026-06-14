AKOM gün gün açıkladı: İstanbul için yeniden yağış uyarısı

Bugün (14 Haziran Pazar) İstanbul genelinde parçalı bulutlu ve ılıman bir hava hakim. Güne 19°C ile başlayan megakentte, öğle saatlerinde termometreler 26°C'yi gösterecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 23°C'ye, gece ise 20°C'ye gerileyecek.

Nem oranı: Yüzde 50 - Yüzde 75

Rüzgar: Lodos yönünden hafif, aralıklarla orta kuvvette (10 - 35 km/sa)

Deniz suyu sıcaklığı: 21°C

Bugün şehir genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR, POYRAZ SERT ESECEK

Haftalık rapora düşülen özel "DİKKAT" notuna göre; Cumartesi gününe kadar İstanbul semalarında parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu süreçte hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece birden artarak 29-31°C gibi yaz değerlerine ulaşması tahmin ediliyor.

Ancak artan sıcaklıklara rağmen, hafta boyunca rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla sert (15-35 km/s) esmesi öngörülüyor.

GÜN GÜN HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hafta boyunca yağışsız ve güneşli geçecek günlerin ardından, İstanbulluları Cumartesi günü yağmurlu bir hava bekliyor.

İşte gün gün ayrıntılar:

15 Haziran Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 19°C - 29°C. (Yağış beklenmiyor)

16 Haziran Salı: Parçalı bulutlu. Sıcaklık 21°C - 31°C. (Yağış beklenmiyor)

17 Haziran Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 21°C - 30°C. (Yağış beklenmiyor)

18 Haziran Perşembe: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 20°C - 29°C. (Yağış beklenmiyor)

19 Haziran Cuma: Açık ve Güneşli. Sıcaklık 20°C - 29°C. (Yağış beklenmiyor)

20 Haziran Cumartesi: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Sıcaklık 20°C - 27°C. (Beklenen yağış miktarı: Metrekareye 5 - 15 kg arası)

Yetkililer, hafta içi artacak sıcaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını, hafta sonu planları yaparken ise Cumartesi günü beklenen sağanak yağışın göz önünde bulundurulmasını tavsiye ediyor.