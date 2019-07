Kılıçdaroğlu'ndan 'sistem' açıklaması: Eskiyi hiçbir zaman istemedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Tören mangası tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu seçim başarısı nedeniyle İmamoğlu’nu kutladı.



Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Belediye binasının girişinde resmi törenle karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar da alkış ve tezahüratlarla destek verdi. Binaya girişinde güvenlik görevlileriyle el sıkışan Kılıçdaroğlu, İBB Şeref Defteri’ni imzaladı.



“DUALARIMIZ VE BAŞARI DİLEKLERİMİZ O’NUNLA”



Kılıçdaroğlu deftere, “Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına döndürecek. İmamoğlu’na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz O’nunla” yazdı.





“MAHÇUP OLMAYACAKSINIZ”



Daha sonra başkanlık makam odasında devam eden görüşmede konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na hayırlı olsun dileğinde bulundu ve başarılar diledi. İmamoğlu da "Mahcup olmayacaksınız” karşılığını verdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na genç bir ressamın yaptığı, Kılıçdaroğlu ile İstanbul, Ankara İzmir ve Eskişehir belediye başkanlarının portresinin olduğu karakalem resim çalışmasını hediye etti. İlkokul mezunu olduğunu belirten ressamın muazzam bir yeteneğe sahip olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Genç kardeşimiz bize 'Kağıdım bu kadardı, yoksa herkesi çizecektim. Çizemediklerim affetsin' dedi" diye konuştu. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’na bir vazo ve çiçek hediye etti. Görüşme basına kapalı olarak devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iki tane tablo hediye etti.

Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş, Yılmaz Büyükerşen, Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisinin de yer aldığı kara kalem çizimi yapan ressamın "Kağıdım bu kadardı, çizemediklerim kusura bakmasın" dediğini de aktardı.

İMAMOĞLU: SÜRECİN EN ÖNEMLİ KARAKTERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu benim için muazzam bir liderlik ve yol arkadaşlığını yaşadığımızı belirtmek istiyrum. Sürecin en önemli karakteri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kendisine minnet duyuyorum. Ona hem sözüm hem de sorumluluğum var. Görevimi bu sorumlulukla yapacağım." dedi.

KILIÇDAROĞLU: YEREL YÖNETİMLERDE YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

İmamoğlu'ndan sonra konuşan Kılıçdaroğlu ise "İmamoğlu alacağım dedi, aldı. İlk mücadele siyasal mücadeleydi onu kazandık. Bundan sonraki süreç hizmet yarışıdır. Temel sorunları biliyor. İyi bir ekibi olacak. Liyakatli bir ekibi olacak. Partizanlık yapmamak ve liyakatli bir ekiple yola çıkıyor. Yerel yönetimlerde yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey çok güzel olcaksa her şeyin şeffaf olması lazım. Bu çerçeve anlayışı içinde bir sorumluluk üstlendi Ekrem Başkan. İnşallah başarılı olur. Vatandaşın verdiği her kuruşun hesabını verme anlayışını hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"ESKİ SİSTEME DÖNMEYİ HİÇBİR ZAMAN İSTEMEDİK" - VİDEO





Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları ile ilgili bir soru üzerine "Eski sisteme dönmeyi hiçbir zaman istemedik. Tek adam rejiminin nelere mal olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Bütün her şey bir kişiye bağlandı. Bir kişinin devletin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil. Demokratik bir parlamenter sistem isteriz" ifadelerini kullandı.