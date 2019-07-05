Paket ‘TMY’ye takıldı

Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde” yer alan ve ifade özgürlüğünün genişlemesini düzenleyen ilk yargı paketini hazırlayan AKP’de, paketin TBMM’den geçmesiyle tahliye olması gündeme gelecek yaklaşık 30 bin hükümlünün içinde terör suçlularının da olacağı kaygısı ortaya çıktı. Bazı terör suçlarına da temyiz yolu açılmasının cezaevinde bulunan mahkûmların tahliyesini gündeme getireceği endişelerinin dile getirilmesi üzerine paketin TBMM’ye sunulmasında acele edilmemesi yönünde eğilim oluştu. MHP’nin de bazı düzenlemelere itiraz ettiği belirtiliyor. Ancak AKP içinde bazı hukukçular, Meclis tatile girmeden önce dar kapsamlı da olsa bir paketin çıkarılmasının 23 Haziran yenilgisinin ardından önemli olacağını düşünüyor.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nde yer alan hedeflerin yaşama geçirilmesi için Türk Ceza Yasası (TCK), Terörle Mücadele Yasası (TMY), Ceza İnfaz Yasası (CİK) başta olmak üzere pek çok yargı mevzuatında değişiklik öngören düzenlemelerin yer aldığı yargı paketleri üzerinde çalışarak, taslaklar hazırlamıştı.



İmzalar alınmıştı

Bu paketlerden ilkinin içeriği Adalet Bakanlığı ve AKP Grubu’nda yapılan çalışmalar sonucunda büyük oranda netleştirilmiş ve milletvekillerinin de imzaları alınmıştı. Paketin Meclis’in tatilinden önce genel kuruldan geçirilmesi yönünde oluşan beklenti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan toplantı sonrasında değişti. Birinci yargı paketinin Meclis’ten geçirilmesi konusunda acele edilmemesi, gerekirse üzerinde biraz daha çalışılarak TBMM’nin yeni yasama yılına başlayacağı ekim ayında gündeme getirilmesi seçeneği öne çıktı. AKP’de ortaya çıkan bu eğilimin hem MHP ile görüş birliğine varılamaması hem de hukukçu milletvekillerinin bazı kaygılarını dile getirilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. 1. pakette yer alan ve istinaf mahkemelerinde kesinleşen 5 yılın altındaki bazı suçlara Yargıtay’da temyiz yolunun açılmasına ilişkin düzenlemede 30 bine yakın tahliye olacağı hesabı yapılırken, tahliye edilecekler arasında Terörle Mücedele Yasası’nın “terör örgütleri” başlıklı 7. maddesinin bazı fıkralarının da “temyiz” kapsamına alınması nedeniyle terör suçlarından hüküm giyenlerin de yer alacağı kaygısını dile getiren AKP’nin hukukçu milletvekilleri, FETÖ’den hüküm giyen bazı mahkûmların da bu kapsama girebileceğini savunuyor.



‘Bir paket çıkarılmalı’

Bazı parti yöneticileri, paketin sonbahara kaldığını belirtirken; bazıları da küçük bir ihtimal olsa da üzerinde çalışmaları süren paketin 15 Temmuz’da kapatılması planlanan TBMM’nin çalışmalarının uzatılarak çıkarılabileceğini dile getiriyor. Parti içinde bazı hukukçu milletvekilleri ise Meclis tatile girmeden önce dar kapsamlı olsa bile yargıyla ilgili bir paketin çıkarılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, “Gündem fazlasıyla 23 Haziran seçimiyle meşgul. Bu gündemden uzaklaşılarak ülkenin sorunlarının çözümü için yola devam edildiği mesajının verilmesi anlamında 4-5 maddelik bile olsa bir paket çıkarılmalıdır” görüşünü dile getiriyor.