Burhan Kuzu'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan’a çağrı

AKP kurucularından Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, yaptığı açıklamada eski yol arkadaşlarına yönelik olarak “Sayın Gül, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan ve birlikte hareket eden dava arkadaşlarım: Hep birlikte yola çıktık, çok önemli işlere imza attık. Kendinize göre haklı gerekçeleriniz olabilir ama davamız hepsinin önündedir. Gelin yuvaya dönün beraber çalışalım. Bu davetim yürektendir” ifadelerini kullandı.

Kuzu, 12 saat sonra yaptığı diğer paylaşımda ise "Ben, bu çağrıyı bir ağabeyiniz ve hocanız olarak yapıyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde partimizi ve ülkemizi yepyeni bir vizyonla geleceğe taşıyalım. Taş yerinde ağırdır. Görüş ayrılıklarımızı kendi içimizde çözelim. AK Parti bizim evimiz, yuvamız. Partimize sahip çıkalım" dedi.

​Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecekler” demişti.