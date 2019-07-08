AKP ve MHP’li başkanlar gelmedi

İmamoğlu başkanlığında dün Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen toplantıya CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın yanı sıra CHP’li 12 ilçe belediye başkanı katıldı. Daha önce sadece 8 belediye başkanının mazeret bildirmesine karşın AKP’li ve MHP’li başkanların toplantıya katılmaması dikkat çekti. Toplantıda konuşan İmamoğlu, “Bizler, 16 milyon İstanbullunun, İstanbul’u yönetme sorumluluğu verdiği kişiler olarak bir araya gelemeyeceksek, İstanbul’un bugününü, yarınını birlikte konuşamayacaksak, İstanbul’u nasıl dünya kentleri arasına sokacağımızı paylaşamayacaksak, İstanbul’da insanların kucaklaşmasını, mutlu olmalarını nasıl sağlayacağız?” tepkisini gösterdi. İBB bünyesinde iki koordinasyon merkezi kurulacağını belirten İmamoğlu, “Birincisi, ‘Belediye Başkanları Koordinasyon Kurulu’ olacak. İkincisi de ‘Bölge Koordinasyon Masaları’ olacak” ifadesini kullandı. İmamoğlu, İstanbul’un çalışma bölgesi olarak 10’a ayrılacağını söyleyerek “Bu bir taslak öneridir. Gelen, gelmeyen herkesi davet etmeye devam edeceğiz” dedi.